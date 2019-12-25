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Gaziantep’te 95 gaziye Millî Mücadele Madalya ve Beratı verildi

25 Aralık 2019 Çarşamba 10:55
Gaziantep’te 95 gaziye Millî Mücadele Madalya ve Beratı verildi

Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan 95 gaziye madalya ve berat verildi.

Bu çerçevede Gaziantep’te Kıbrıs Barış Harekâtı Millî Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni düzenlendi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, törende, Gaziantep’in kurtuluş mücadelesinin 2 yıl süren zorlu bir dönem olduğunu dile getirdi.

Türkiye’de binlerce insanının toprak ve vatan uğruna şehit düştüğünü, sonraki süreçte de aynı ecdadın torunlarının farklı yerlerde vatan için canlarını siper ettiğini dile getiren Gül, “Bu toprak için canını veren evlatlarımızın yakınları ve gazilerimizle aileleri bu toprakların esas sahibidir” dedi…

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Türk halkının vatan uğruna iman gücüyle büyük mücadeleler verdiğini ifade etti…

Konuşmaların ardından harekata katılan 95 gaziye Kıbrıs Barış Harekâtı Millî Mücadele Madalyası ve Beratı takdim edildi.
(BRT/AA)

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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