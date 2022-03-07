Künye
Kıbrıs 19
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Girne'de uyuşturucudan tutuklama!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Hırsızlıkla suçlanıyor!
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Uyuşturucu tesiri altında kaza yaptı
Cinayette karar açıklandı!
Cinayette karar açıklandı!

Gazprom'dan 'Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir' uyarısı

Rus doğal gaz şirketi Gazprom, Avrupa'da gaz fiyatlarının bin metreküp başına 3 bin 892 dolarla tarihi rekor kırdığını belirterek, fiyatlardaki yükselişin devam edebileceği konusunda uyardı.

07 Mart 2022 Pazartesi 18:33
32 Okunma
Gazprom'dan 'Avrupa'da gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir' uyarısı
banner108

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin yabancı müşterilerinin gaz tedarikine yönelik taleplerini yerine getirdiği belirtildi.

Ukrayna'dan Avrupa'ya gaz akışını sağlayan transit koridorun tamamen kullanıldığı aktarılan açıklamada, "Bugün, Avrupa'da temel gaz gösterge fiyatı olan TTF, tarihi bir rekor kırarak bin metreküp başına 3 bin 892 doları gördü. Fiyatlar daha yüksek de olabilir. Ama bu artışın sebebi Gazprom'dan kaynaklanmıyor. Şirketimiz, uzun vadeli gaz tedarik kontratlarını yerine getiriyor ve getirmeye devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya, Avrupa'nın doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 45'ini karşılıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kraliçe 2. Elizabeth sarayına veda etti
Kraliçe 2. Elizabeth sarayına veda etti
Kremlin şartlarını sıraladı
Kremlin şartlarını sıraladı
Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!
Rusya ‘dost olmayan’ ülkeleri tek tek ilan etti!









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim