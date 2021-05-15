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Gazze'de 31'i çocuk 126 kişi yaşamını yitirdi

İsrail, Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'na ait "Ensar" kompleksini vurdu.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 08:29
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Gazze'de 31'i çocuk 126 kişi yaşamını yitirdi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'deki İçişleri bakanlığı'na ait "Ensar" kompleksi düzenlenen hava saldırıları sonucu tamamen yıkıldı. Bina İsrail savaş uçakları tarafından defalarca hedef alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları beş gündür sürüyor. Abluka altındaki bölge hem havadan hem karadan vuruluyor. Saldırılarda şimdiye kadar 31'i çocuk 126 kişi yaşamını yitirdi.

Anahtar Kelimeler:
GazzeİsrailKudüs
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