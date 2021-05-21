Gazze'de ateşkes başladı

İsrail ile Hamas 11 gün süren bombardımanın ardından ateşkeste anlaştı.



İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılması gündemiyle toplandı.



Toplantıdan ateşkes kararı çıktı.

Ateşkesin başlamasına saatler kala İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.



İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada da İsrail'in saldırılarına karşılık Gazze çevresindeki bölgelere roket atıldığı belirtildi.

Ateşkes, gece 02.00 itibarıyla başladı.

İSRAİL YÖNETİMİ DOĞRULADI

İsrail yönetimi, 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen ve 232 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıları sonlandırmak için Hamas ile ateşkes anlaşmasına varıldığını teyit etti.



Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin ön koşul olmaksızın kabul edilmesinin İsrail Güvenlik Kabinesi'nde oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.



HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas’ın Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, İsrail ile Gazze Şeridi'nde ateşkesi doğruladı.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mısır tarafının Hamas yönetimine İsrail’in ateşkes kararını bildirdiğini ifade eden Zuhri, “Bu savaş, Filistin direnişinin İsrail’e karşı zafere ulaştığını ispat etmiştir” dedi.



Zuhri, İsrail’in sonunda saldırıyı durdurmak zorunda kaldığına vurgu yaparak şunları söyledi:



"Sonunda düşman, halkımıza ve Kudüs'e yönelik saldırıyı durdurmak için boyun eğmek zorunda kaldı. Her durumda Filistin halkımızı korumaya kararlıyız ve işgal devletine ‘geri dönerseniz döneriz!’ diyoruz.”

MISIR İKİ GÜVENLİK HEYETİ GÖNDERECEK

Mısır, Gazze Şeridi'nde İsrail ile Filistinli gruplar arasında Mısır ara buluculuğunda ateşkes anlaşmasına varıldığını açıklayarak, istikrarı koruyacak önlemler konusunda anlaşmak için bölgeye güvenlik heyetleri göndereceğini bildirdi.



Mısır resmi haber ajansı MENA'nın haberinde, "Kahire, uygulama prosedürlerini takip etmek ve istikrarı koruyacak sonraki önlemler konusunda anlaşmak için Tel Aviv ve Filistin topraklarına iki güvenlik heyeti gönderecek" ifadeleri kullanıldı.

GUTERRES: TARAFLARA ATEŞKESİ UYGULAMALARI ÇAĞRISI YAPIYORUM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladı, taraflara ateşkesin uygulanması çağrısı yaptı.



Guterres, İsrail ve Hamas'ın ateşkese varmasının ardından BM Genel Merkezi'nde gazetecilere açıklama yaptı.



"11gün boyunca ölümle sonuçlanan çatışmaların ardından Gazze ve İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duydum" diyen Guterres, "Taraflara ateşkesi uygulamaları çağrısı yapıyorum" ifadesini kullandı.



Ateşkesin sağlanmasında Mısır ve Katar'ın çabalarına da değinen Guterres, uluslararası toplumdan da Filistin halkının ve kurumlarının yeniden inşası ve toparlanması için BM ile çalışmasını istedi.



İsrailli ve Filistinli liderlerin, ciddi bir diyaloğun başlatılması için sükuneti yeniden tesis etmenin de ötesinde bir sorumluluk taşıdığını belirten Guterres, İsrail ve Filistin'e; BM, ABD, Avrupa Birliği ve Rusya'dan oluşan Orta Doğu Dörtlüsü dahil uluslararası ve bölgesel aktörlerle iki devletli çözüm için anlamlı müzakerelere dönmesi çağrısı yaptı.



AA muhabirinin, ateşkesin ardından hangi adımlar atılması gerektiği yönündeki sorusunu da yanıtlayan Guterres, "Ateşkesi sağlamlaştırmak çok önemli, Gazze'nin toparlanması için güçlü bir insani yardım programı oluşturmak çok önemli ve iki devletli bir çözüm için barış sürecini yeniden canlandırmak, barış sürecini başlatmak çok önemli" dedi.

BOZKIR: ATEŞKES UMUT VERİCİ



Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkesin umut verici olduğunu belirterek, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini söyledi.



Bozkır, BM Genel Kurulu'nda İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizin görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail ve Filistin arasında yaşanan kriz karşısında birlik olamaması ve sessiz kalması nedeniyle BM Genel Kurulu'nu topladığını belirten Bozkır, bu toplantıda güçlü mesajlar verildiğini ve siyasi irade konusunda rüzgarı arkalarına aldıklarını ifade etti.



Gazze'de ateşkese varılmasının umut verici olduğunu dile getiren Bozkır, ateşkesin uygulandığını görmek istediklerini kaydetti.



Bozkır, Genel Kurul'daki Filistin toplantısının da ateşkes ilan edilmesinde etkili olduğunu vurgulayarak, ateşkes haberinden mutlu olduklarını sözlerine ekledi.



BIDEN: NETANYAHU VE MISIRLI YETKİLİLER BİLGİLENDİRDİ

ABD Başkanı Joe Biden; İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Mısırlı yetkililerin, kendilerini Gazze’de ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdiğini açıkladı.

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Az önce İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüm. Sabah da Mısır Başbakanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmüştüm. Başbakan Netanyahu beni 2 saatten az bir süre içinde başlayacak karşılıklı şartsız ateşkes sağlandığına dair bilgilendirdi. Mısırlılar da bize, Hamas ve Gazze'deki diğer grupların buna razı geldiğini bildirdi" ifadelerini kullandı.



Netanyahu ile görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların 11 gün gibi bir sürede nihayete erdirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiğini aktaran Biden, "ABD, İsrail'de masum sivillerin canını alan Hamas ve diğer Gazze merkezli terör gruplarının roket saldırılarına karşı İsrail'in meşru müdafaa hakkına tam destek veriyor" diye konuştu.



Biden, Netanyahu'nun kendisine "Demir Kubbe" hava savunma sistemi konusundaki şükranlarını sunduğunu belirterek, "Netanyahu'ya gelecekte savunma ve güvenliklerinin sağlanması için İsrail'in Demir Kubbe sisteminin yenilenmesine tam desteğimiz olduğunu söyledim." dedi.



Netanyahu ile daha önce 3 kere, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de 1 kere konuştuğunu vurgulayan Biden, bölgedeki çatışmalarla ilgili yoğun bir diplomatik süreç yürüttüklerini kaydetti.



Biden, ateşkesin sağlanmasına katkıda bulunan ekibine teşekkür eden, ayrıca Mısır başta olmak üzere bölgedeki çatışmaların bitmesi için çalışan Orta Doğu ülkelerine de şükranlarını sundu.



Gazze halkına insani ihtiyaçlarının ulaştırılması için bir an önce harekete geçeceklerini belirten Biden, "Bölgedeki çatışmalar, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin trajik şekilde ölümüne yol açtı. İsrailli ve Filistinli tüm ailelere en içten taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.



Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.