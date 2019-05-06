Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas Hareketi'ne bağlı el-Aksa televizyon kanalında geçen habere göre, Filistinli gruplar ile İsrail arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.Adını vermek istemeyen bir kaynağa dayandırılan haberde ateşkesin yerel saatle 04:30'da başlayacağı kaydedildi.

Öte yandan Gazze'deki silahlı gruplardan ‘Halk Direniş Komiteleri’ adına konuşan Ebu Mücahid el-Brim, BM ve Mısır'ın ateşkes için ortaya koyduğu çabaların sonuç getirdiğini, bunun pazartesi sabah saatlerinden itibaren uygulamaya gireceğini söyledi.

Gelişmeye ilişkin İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmazken, ateşkes görüşmelerine katılan İsrailli bir yetkili geçen gece yaptığı açıklamada, görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini, birkaç saat içinde ateşkes ilanının mümkün olabileceğini duyurmuştu.