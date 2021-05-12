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Gazze'de can kaybı 35'e yükseldi

İsrail-Gazze hattında tansiyon sürekli yüksek. Önceki günden bu yana Gazze'deki saldırılarda 12'si çocuk 35 kişi hayatını kaybetti. Hamas misilleme olarak Tel Aviv'i hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İsrail tarafında can kayıpları 3'e yükseldi. İsrail yönetiminden sert açıklamalar geldi.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 09:08
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Gazze'de can kaybı 35'e yükseldi

Gazze Şeridi, İsrail'in yoğun bombardımanı altında. Bölgede 150'den fazla noktaya hava saldırısı düzenlendi.

Üç gündür süren saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi. Ölenlerden 12'si çocuk. Yaralı sayısıysa 200'ün üzerinde.

İsrail savaş uçakları Gazze'de 13 katlı bir binayı hedef aldı. Bina saldırı sonrası tamamen çöktü. Saldırının ardından Hamas misilleme olarak Tel Aviv'e 130'dan fazla roket fırlattı.

İsrail'in güneyindeki Aşdod'dan kuzeydeki Hayfa'ya kadar birçok bölgede uyarı sirenleri çaldı. Kentin Holon bölgesinde bir bina vuruldu. Füzelerden biri bir otobüse isabet etti. Aşkalon'daki Trans-İsrail Petrol boru hattı da vurulan yerler arasında.

Tel Aviv'deki Ben Gurion havaalanında tüm uçuşlar askıya alındı. Saldırıda bir kişi öldü. İsrail tarafında can kaybı sayısı 3'e yükseldi.

İsrail yönetiminden sert açıklamalar geldi. Başbakan Benyamin Netanyahu, Hamas ve İslami Cihad'ın saldırganlıkları için "ağır bedel" ödeyeceğini söyledi.

Savunma Bakanı Benny Gantz da "Gazze'ye ağır darbeler indirdik, birçok hedefimiz var ve bu sadece başlangıç" ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa'daysa cuma gününden beri manzara aynı. İsrail polisi yine teravih namazı sonrası toplanan Filistinli gençlere ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinli gençler taş ve havai fişeklerle karşılık verdi. Bölgede gerilim devam ediyor.

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