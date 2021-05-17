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Gazze'de tablo ağırlaşıyor: Can kaybı 197'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 197'ye yükseldi.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 08:47
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Gazze'de tablo ağırlaşıyor: Can kaybı 197'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197'ye çıktı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Dünyadan gelen tepkilere rağmen İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Ebu Riş, basına yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısına ilişkin bilgi verdi.

Son saldırılarla Gazze'de 58'i çocuk, 34'ü kadın olmak üzere 197 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ifade eden Riş, yaralı sayısının da 1235'e çıktığını kaydetti.

"EN AĞIR SİLAHLARLA SALDIRDILAR"

İsrail'in bu sabah düzenlediği hava saldırılarının "çok şiddetli" olduğunu belirten Riş, "Dünyaya gözünü yeni açmış bebeklerin üstüne en ağır silahlarla saldırdılar. Küçücük bedenler paramparça oldu" dedi.


İsrail'in masum sivillere yönelik saldırılarını "acımasızca" sürdürdüğünü vurgulayan Riş, saldırılarda iki doktorun da hayatını kaybettiğini söyledi.

HASTANEYE GİDEN YOLLAR HEDEF ALINDI

Riş, "İsrail savaş uçakları, sağlık merkezlerini, ambulansları, yetimhaneleri, ibadet alanlarını ve yaralıların tedavisini engellemek amacıyla hastane yollarını hedef aldı." dedi.

Gazzeli yetkili, İsrail'in bununla da yetinmeyip sivil yerleşim alanlarını, arazileri, altyapıyı, basın ofislerini ve hükümet binalarını da hedef aldığını dile getirdi.

40 BİN KİŞİ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Sağlık Bakan Yardımcısı Riş, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da bombardıman tehlikesi altında bulunan 40 bin kişinin Gazze'nin daha güvenli bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını aktardı.

Saldırılar nedeniyle sağlık altyapısının büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunu söyleyen Riş, uluslararası topluma, İsrail'in savunmasız sivillere yönelik saldırılarının acilen durdurulması ve hayatın bütün alanlarını etkileyen haksız ablukanın son bulması için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Son olarak, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırıları nedeniyle sağlık altyapısının ciddi zarar gördüğünü ve acilen tıbbi malzeme yardımının yapılması gerektiğini belirten Riş, isim vermeden, bu yönde kendileriyle temas kuran ülkelere teşekkür etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Arap ve Türk İlişkileri Sorumlusu Enver Ataullah, gece yarısından itibaren düzenlenen saldırılar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze'de morglarda yer kalmadığını açıklamıştı.

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İsrailGazze
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