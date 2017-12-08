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Gazze'deki Kudüs'e destek gösterilerinde 1 kişi öldü!

İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Gazze Şeridi'nde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 1 kişinin öldüğü, 34 kişinin yaralandığı bildirildi.

08 Aralık 2017 Cuma 18:04
Gazze'deki Kudüs'e destek gösterilerinde 1 kişi öldü!
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ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinli gençler, cuma namazı sonrası Gazze'nin İsrail sınırında bulunan çeşitli noktalarda gösteriler düzenledi.

Sınırın diğer tarafında bulunan İsrail askerleri göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinli gençler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Atılan gazdan etkilenen çok sayıda Filistinli boğulma tehlikesi geçirdi.

Gazze'de 1 kişi hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kenti sınırında gösteri yapanlara müdahale ettiğini belirtti.

Kudra, burada kendisine mermi isabet eden 30 yaşındaki Filistinli Mahmud el-Mısri'nin yaşamını yitirdiğini, Gazze Şeridi'nin kuzeydoğu sınırında 8, doğusunda 17, Refah kentinin doğusunda 1, Han Yunus kentinin doğusunda 8 olmak üzere 34 kişinin yaralandığını belirtti.

Gazze'de başta Hamas olmak üzere tüm Filistinli gruplar ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Kudüs ve Batı Şeria'daki gösterilerde 67 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinlilerin sayısının 67'ye yükseldiği, 178 Filistinlinin de atılan gazlardan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin gösterilere müdahalesinde 11 Filistinlinin gerçek, 52 'inin plastik mermiyle, 4 göstericinin ise uğradığı darp neticesinde yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, atılan gazlardan etkilenen 178 Filistinlinin de boğulma tehlikesi geçirdiği kaydedildi.

Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamasında İsrail askerlerinin, ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığını, 162'sinin de atılan gazlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini belirtmişti.

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