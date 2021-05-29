Gazze saldırılarını savunurken rezil oldu

Eski İsrail Savunma Bakanı, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti. Sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki hastanenin fotoğrafını paylaştı.