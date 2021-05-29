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Gazze saldırılarını savunurken rezil oldu

Eski İsrail Savunma Bakanı, Hamas'ın sağlık kurumu, okul ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti. Sivil hedeflerin vurulmasını aklamaya çalışırken Gazze'deki Şifa Hastanesi diye Pakistan'daki hastanenin fotoğrafını paylaştı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 10:39
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Gazze saldırılarını savunurken rezil oldu

Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Eski İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail'in son saldırılarda Gazze'de sivilleri öldürmesine tepki gösteren ünlü model Bella Hadid, komedyen John Oliver ve Trevor Noah'ı hedef aldı.

Mesajında Bennett, Hamas'ın hastaneleri, okulları ve basın ofislerinin bulunduğu binaları kullandığını iddia etti.

Hastaneleri karıştırdı

İddialarını sıralayan Bennett, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nin yerine yine aynı isimle Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yer alan hastanenin fotoğrafını paylaştı.

Yanlış fotoğrafı kullandığı ortaya çıkmasına rağmen Bennett'in Youtube hesabında 100 binden fazla kişi tarafından izlenen paylaşımını silmemesi dikkati çekti

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