Gebelikteki en büyük sorunlardan biri!

Hamilelik döneminde, bebeklerin gelişimi için ihtiyacı olan kalsiyum annenin kemiklerinde yer alan kalsiyumdan karşılanır. Bu durumda da annenin kemikleri için ihtiyacı olan kalsiyum desteği sağlanamadığında, kalsiyum eksiliği görülür ve ilerleyen zamanlarda kemik erimesi sorununa yol açabilir. Peki, hamilelikte kalsiyum eksikliği belirtileri nelerdir? Hamilelikte kalsiyum eksikliği tedavisi ile ilgili merak edilenler haberimizde…

HAMİLELER NE KADAR KALSİYUM ALMALI?

Ortalama bir kadın hamilelik ve emzirme döneminde kemik kütlesinin% 3-5’ini kaybeder. Anne adayı beslenmesinden çok az kalsiyum alırsa bu oran daha da büyür. Gebelik dönemi süresince, anne adayının günde 1000 miligram (1 gram) kalsiyum takviyesi alması gerekir. Eğer anne adayı 18 yaşının altında ise, günlük kalsiyum gereksinimi 1300 mg karşılaması gerekir.

HAMİLELİKTE KALSİYUM EKSİKLİĞİ NEDENLERİ

– Besinlerden yeterince kalsiyum alınamaması

– Yapısal ve düzenleyici faktörler için bebeğin ihtiyacının giderek artması

– Kalsiyum emiliminde bozukluklar olması

– Kalsiyum yönünden fakir besinlerin tercih edilmesi

– Kalsiyum metabolizmasında görevli magnezyum eksikliği

– D vitamini eksikliği

HAMİLELİKTE KALSİYUM EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

Kısa süreli kalsiyum eksikliği herhangi bir belirtiye yol açmaz ancak ileri seviyede kalsiyum eksikliği belirtileri kişiye göre değişkenlik gösterirken başlıca belirtiler şunlardır:

– Ellerde, ayaklarda ve yüz bölgesinde karıncalanma

– Bacaklarda kasılmalar

– Cilt kuruluğu ve kırılgan tırnaklar

– Düzensiz kalp atışı

– Hafızanın zayıflaması

– Depresyon

– Halüsinasyonlar

– Kas ağrıları

– Ödem

– Diş çürükleri

– Diş eti sorunları

– Uyku bozukluğu

HAMİLELİKTE KALSİYUM EKSİKLİĞİ

Gebelikte kalsiyum eksikliği büyük bir sorun olduğundan tedavisi oldukça önemlidir. Tedavi sürecinde eksiklik daha çok besin takviyeleriyle giderilmeye çalışılmalıdır. Bu doğrultuda anne adaylarının günde 2-3 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmeleri sağlanmalıdır. Daha ciddi eksikliklerde veya önerilen miktarlarda kalsiyum tüketiminin sağlanamadığı durumlarda ise hekim tavsiyesiyle kalsiyum tabletleri kullanılabilir.

EN İYİ KALSİYUM KAYNAKLARI

Kalsiyum en çok süt ve süt ürünlerinde bulunur. Bunun dışında balıklarda, kuruyemişlerde ve bazı sebzelerde bulunur.

İşte o besinler ve içerdikleri kalsiyum miktarları:

100 ml süt: 125 mg

1 su bardağı inek sütü: 250 mg

1 su bardağı yoğurt: 250 mg

1 dilim (30 gram) beyaz peynir: 100 mg

1 avuç fındık veya badem: 50 mg

1 avuç kuru üzüm: 30 mg

100 gr susam: 1200 mg

100 gr mercimek: 68 mg

100 gr badem: 254 mg

100 gr soya fasulyesi: 226 mg

100 gr fındık: 209 mg

100 gr ceviz içi: 84 mg

Bazı anne adaylarında görülen laktaz enzim eksikliğine bağlı gebelikte laktoz intöleransı süt ve süt ürünlerinin tüketimini olumsuz etkileyerek kalsiyum eksikliğine davetiye çıkarmaktadır. Bu durumda ise laktoz miktarı daha düşük yoğurt, ayran gibi süt ürünlerinden veya laktozsuz sütlerden kalsiyum ihtiyacını karşılamak mümkündür. Bunun dışında kalsiyum içerikleri düşük olsa da badem, fındık, kayısı, muz, portakal, yeşil sebzeleri uygun miktarlarda tüketip gerekirse hekim gözetiminde kalsiyum tabletleriyle takviye yapılması önerilmektedir.