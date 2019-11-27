Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
Android cihazlarda kamera tehlikesi!
12 yılda 286 ayrı kadınla evlendi!
12 yılda 286 ayrı kadınla...
Erkekler için 13 yıl etkili doğum kontrol yöntemi geliştirildi
Erkekler için 13 yıl etkili...
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...

Gece kabus görmek, gündüz korkularla başa çıkmakta faydalı olabilir

İsviçre'den ve ABD'den bilim insanlarının beraber gerçekleştirdiği bir araştırma, geceleri kabus görmenin, beynin uyanıkken korku dolu anlara tepki vermesinde faydalı olabileceğini ortaya koydu.

27 Kasım 2019 Çarşamba 17:36
Gece kabus görmek, gündüz korkularla başa çıkmakta faydalı olabilir

İsviçre'den Cenevre Üniversitesi ve üniversite hastanelari ile ABD'den Wisconsin Üniversitesi'nin yürüttüğü araştırmada beynin rüya çeşitlerine göre nasıl tepkiler verdiği ölçüldü.

BBC'nin aile ve eğitim muhabiri Sean Coughlan'ın haberine göre araştırmacılar, rüyaların anksiyete sorunlarıyla başa çıkmakta kullanabileceğini belirtti.

Yapılan araştırmada fazla korkutucu olan rüyaların ise olumsuz etkisinin olabileceği ortaya kondu.

Rüyalar gerçek hayata hazırlıyor

Araştırma, travmatik olacak kadar korkutucu olmayan kabusların bir faydasının olup olmadığını inceledi.

250 elektrodun bağlı olduğu 18 kişi ile uyku ve rüyalarıyla ilgili günlük tutan 89 kişiye bakıldığı zaman kabusların insanlara korkutucu durumlarda daha iyi tepki vermeleri konusunda yardımcı olduğu ortaya çıktı.

İnsan Beyni Haritalama (Human Brain Mapping) adlı dergide yayımlanan sonuçlara göre bir kabustan uyanan kişinin beyninde korkulara yanıt veren kısmı daha aktif oluyor.

Sıklıkla görülen kabuslara eşlik edecek şekilde beynin de bu kısmının daha çok çalışmaya başladığı ortaya çıktı.

Cenevre Üniversitesi'nden araştırmacı Lampros Perogamvros, "Rüyalar gelecek tepkilerimiz için gerçek bir egzersiz olarak düşünülebilir, böylece bizi gerçek hayatta bir tehlike ortaya çıktığında başa çıkmak için hazırlıyor" açıklamasında bulundu.

Ancak araştırmacılar kabuslarda belli bir korku eşiğinin aşılması ve çok korkutucu bir rüyaya dönüşmeleri takdirinde duygusal olarak bütün yararlı taraflarının ortadan kalktığını da ekliyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı
Tayland'da ölü bulunan geyiğin midesinden plastik poşet ve erkek iç çamaşırı dahil 7 kilo çöp çıktı
Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası
Bangladeş'te kafe saldırısında yargılanan yedi kişiye idam cezası
ABD'de Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi
ABD'de Böbrek yanlışlıkla başka hastaya nakledildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim