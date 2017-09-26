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Gece kulübü saldırısına idam cezası!

Kahire'de iki yıl önce bir gece kulübüne düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerine idam cezası verildiği bildirildi...

26 Eylül 2017 Salı 10:08
Gece kulübü saldırısına idam cezası!

 Mısır'ın başkenti Kahire'de iki yıl önce bir gece kulübüne düzenlenen ve 18 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faillerine idam cezası verildiği bildirildi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gize Ceza Mahkemesi'nde Aralık 2015'te Kahire'nin Acuze semtindeki "Leyli" gece kulübüne molotofkokteyli ile saldırı düzenledikleri gerekçesiyle yargılanan sanıkların duruşması görüldü.

Duruşmada 18-20 yaşlarındaki 4 sanığa idam cezası verildiği, karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığının olayın ardından yaptığı açıklamada sanıkların, saldırıyı kulüpte çalışan 2 kişiden intikam almak için düzenlediklerini itiraf ettiği belirtilmişti. Saldırıda hayatını kaybeden 18 kişinin tamamının kulüp çalışanları olduğu açıklanmıştı.

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