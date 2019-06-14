Gecekondu yıkımında skandal! Bebeğini aşağı attı

38 yaşında olduğu belirtilen baba, Joe Slovo kasabasında yasadışı yerleşimlerin yıkılması için gelen ekibe direnirken, bir yaşındaki bebeğini çatıdan fırlatmış, minik bebek şans eseri polisler tarafından havada yakalanmıştı.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan ‘canavar’ baba, çocuğa yönelik istismar suçunu kabul ederek hapse girmekten son anda kurtuldu.

Hâkim, babaya bir yıl hapis verirken,cezayı erteledi ve 265 pound (yaklaşık 1600 lira) para cezasına hükmetti.

Geçen nisan ayında yaşanan olay anbean görüntülenmişti. Cani baba bebeğini bacaklarından tutup sallıyordu.

Akabinde polis müdahale edince, baba çocuğu acımadan fırlattı. Mucize eseri tahlisiz çocuk, bir polis tarafından havada tutuldu.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberinde adı anılmayan bebek, sosyal hizmetler gözetiminde annesine teslim edilirken, baba yaka paça gözaltına alınmıştı.

İngiliz medyası, protesto gösterisi sırasında eylemcilerin babaya “at, at, at” diye bağırdığı bilgisi de yer aldı.