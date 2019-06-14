Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol: Belediye değil, yayalar yaptı
Polonya'da akıllı telefon kullanıcılarına özel...
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini 3 haftada eğitip daha sağlıklı olabilir'
Gece geç uyuyanlar 'vücut saatini...
Apple tüm dünyada alay konusu oldu!
Apple alay konusu oldu!
Jüpiter Cehennemi
Jüpiter Cehennemi
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp yaması, İngiltere'de insanlar üzerinde denenecek
Milyonlarca canlı hücreden oluşan kalp...

Gecekondu yıkımında skandal! Bebeğini aşağı attı

Güney Afrika'da bir gecekondu eylemi sırasında çocuğunu evin çatısından atan baba, hapse girmekten kurtuldu.

14 Haziran 2019 Cuma 14:02
Gecekondu yıkımında skandal! Bebeğini aşağı attı

38 yaşında olduğu belirtilen baba, Joe Slovo kasabasında yasadışı yerleşimlerin yıkılması için gelen ekibe direnirken, bir yaşındaki bebeğini çatıdan fırlatmış, minik bebek şans eseri polisler tarafından havada yakalanmıştı.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla hâkim karşısına çıkan ‘canavar’ baba, çocuğa yönelik istismar suçunu kabul ederek hapse girmekten son anda kurtuldu.

Hâkim, babaya bir yıl hapis verirken,cezayı erteledi ve 265 pound (yaklaşık 1600 lira) para cezasına hükmetti.

Geçen nisan ayında yaşanan olay anbean görüntülenmişti. Cani baba bebeğini bacaklarından tutup sallıyordu.

Akabinde polis müdahale edince, baba çocuğu acımadan fırlattı. Mucize eseri tahlisiz çocuk, bir polis tarafından havada tutuldu.

İngiliz The Mirror gazetesinin haberinde adı anılmayan bebek, sosyal hizmetler gözetiminde annesine teslim edilirken, baba yaka paça gözaltına alınmıştı.

İngiliz medyası, protesto gösterisi sırasında eylemcilerin babaya “at, at, at” diye bağırdığı bilgisi de yer aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Gecekondu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
İsviçre’de kadınlar 28 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle sokaklarda
Dubai’den ev alana AB’ye vizesiz giriş
Dubai’den ev alana AB’ye vizesiz giriş
Fransa'da binlerce kişi iki Türk için yürüdü
Fransa'da binlerce kişi iki Türk için yürüdü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim