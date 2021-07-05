Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

Uzmanlar, 2020'li yıllarda önem kazanan ve gelecek 10 yıl içinde istihdam oranları büyüyecek olan meslekleri açıkladı. Dünyanın bugününü ve geleceğini etkileyen küresel ısınmayla bağlantılı gıda mühendisliği, yer bilimciliği ve su bilimi uzmanlığı gibi mesleklerin hızla yükselişe geçtiği görüldü. Yılda en az 75 bin dolar (yaklaşık 652 bin lira) kazandıran bu mesleklerin arasında teknolojiyle yakın ilişki içerisinde olan veri analistliği ve bilgisayar mühendisliği önemini korudu. Ayrıca, yeni tip corona virüs pandemisiyle birlikte bulaşıcı hastalık uzmanları ve kimya mühendisleri de listede yer aldı.