Geleceğin en popüler ve en yüksek maaşlı 20 mesleği

İşte geleceğin en çok kazandıran ve en popüler meslekleri...
Business Insider adlı web sitesinden uzmanlar, yılda en az 75 bin dolar kazandıran meslekleri analiz etti. Söz konusu mesleklerin, ABD'deki istihdam oranının gelecek 10 yıl içinde yükseleceği açıklandı.
20. TEKNİK YAZARLIK
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyonlar: 4 bin 300
Ortalama yıllık maaş: 78 bin 590 dolar
19. ÇEVRE BİLİMCİLERİ VE ÇEVRE UZMANLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 7 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 80 bin 90 dolar
18. MALİ DENETÇİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 4 bin 900
Ortalama yıllık maaş: 92 bin 730 dolar
17. VERİTABANI MİMARLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı:12 bin 800
Ortalama yıllık maaş: 101 bin 90 dolar
16. LİSE SONRASI FELSEFE VE DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 90 bin 160 dolar
15. YER BİLİMCİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 600
Ortalama yıllık maaş: 112 bin 110 dolar
14. SANATÇI VE SPORCULAR İÇİN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 600
Ortalama yıllık maaş: 98 bin 70 dolar
13. LİSE SONRASI EĞİTİM DANIŞMANLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 3 bin 700
Ortalama yıllık maaş: 75 bin 10 dolar
12. BİLGİSAYAR MÜHENDİSLERİ VE BİLGİ İŞLEM UZMANLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 5 bin
Ortalama yıllık maaş: 130 bin 890 dolar
11. EPİDEMİYOLOGLAR (BULAŞICI HASTALIK UZMANLARI)
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400
Ortalama yıllık maaş: 83 bin 10 dolar
10. İSTATİSTİKÇİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 14 bin 800
Ortalama yıllık maaş: 97 bin 170 dolar
9. EKONOMİSTLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 2 bin 900
Ortalama yıllık maaş: 120 bin 880 dolar
8. BİYOMÜHENDİSLER VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin
Ortalama yıllık maaş: 98 bin 340 dolar
7. LiSE SONRASI EKONOMİ ÖĞRETMENLİĞİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 900
Ortalama yıllık maaş: 123 bin 720 dolar
6. GIDA TEKNOLOJİ UZMANLARI
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 600
Ortalama yıllık maaş: 80 bin 190 dolar
5. HİDROLOGLAR (SU BİLİMLERİ UZMANLARI)
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400
Ortalama yıllık maaş: 90 bin 150 dolar
4. FİZİKÇİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 300
Ortalama yıllık maaş: 137 bin 700 dolar
3. YÖN-EYLEM ARAŞTIRMASI ANALİSTLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 26 bin 100
Ortalama yıllık maaş: 92 bin 280 dolar
2. KİMYA MÜHENDİSLERİ
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: Bin 400
Ortalama yıllık maaş: 114 bin 820 dolar
1. SİYASET BİLİMCİLER
2029 yılına kadar öngörülen yeni pozisyon sayısı: 400
Ortalama yıllık maaş: 124 bin 100 dolar