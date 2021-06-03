Gelin düğünde ölünce damat baldızıyla evlendi

Uttar Pradesh eyaletindeki Etawah şehrindeki düğünde, gelinin hayatını kaybetmesi üzerine aileler kendi aralarında anlaşıp Hindu düğün geleneğinin bir parçası olarak hayatını kaybeden gelinin yerine, gelinin kız kardeşi Nisha ile damat Manjesh Kumar'ı evlendirip düğünün kaldığın yerden devam etmesine karar verdi.

Düğün esnasında hayatını kaybeden gelin Surbhi'nin cansız bedeni düğün tamamlanıncaya kadar salonda bulunan bir odada tutuldu.

Gelinin kardeşi Saurabh , ölen kardeşinin tutulduğu odanın yapışığındaki odada gelin olmasına karar verilen kız kardeşinin hazırlandığını, buna inanmanın çok güç olduğunu söyledi.

Gelinin kardeşi, gelin öldükten sonra ailelerin oturup neler yapılması gerektiğini tartıştıklarını, o sırada ölen gelinin kız kardeşinin damat ile evlendirilmesine karar verildiğini söyledi.

Gelinin dayısı, ilk defa bu kadar karışık bir durum ile karşılaştıklarını, gelin odada cansız yatarken kız kardeşini evlendirdiklerini, bir yandan gelinin ölümünden dolayı acı çektiklerini diğer yandan düğünden dolayı mutluluk yaşadıklarını söyledi.