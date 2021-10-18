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Gelin yaralı, erkek kardeşi ve bir arkadaşı hayatını kaybetti

Ukrayna’da, balayındaki çiftin kamp kurduğu alanda 1’inci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba patlaması sonucu gelin ağır yaralandı, erkek kardeşi ve bir arkadaşı hayatını kaybetti.

18 Ekim 2021 Pazartesi 16:00
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Gelin yaralı, erkek kardeşi ve bir arkadaşı hayatını kaybetti
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Britanya’da yaşayan Macar radyo operatörü Norbert Varga (23) ve Ukrayna doğumlu muhasabeci Lidya Makarçuk Varga (31), yaşadıkları, Britanya’nın Berkshire bölgesinde evlendi. Balayı için geçen ay sonunda aile ve arkadaşlarıyla Ukrayna’ya gidip Karpat dağlarının eteklerindeki ormanda kamp kurdu. Macaristan sınırına yakın bölgede kamp kuran 12 kişilik grubun eğlencesi kana bulandı.

Keyifli bir yürüyüşün ardından ateş yakan grup etrafında oturup çay eşliğinde sohbet etmeye başladı. Makarçuk Varga kocasıyla 2019’da nasıl tanıştığını, kalbini kazanmak için neler yaptığını anlatırken toprağında altındaki, savaş yıllarından kalma bomba patladı. Norbert Varga çadıra fotoğraf makinesini almaya gittiği sırada patlama sesi duydu, yer sarsıldı. Arkadan da çığlıklar yükseldi. Arkasına dönüp baktığında hayatında gördüğü en kötü ve unutamayacağı manzaralardan biriyle karşılaştı.

Varga, “Hemen koşarak gittim yanlarına. Lidya’yı arıyordum. Kanlar içinde yerde yatıyordu. Diğerleri de yaralıydı. Hangisine koşacağımı şaşırdım ve yardım çağırdım” dedi.

Yardımın gelmesi 1,5 saat sürdü. Lidya Makarçuk Varga’nın erkek kardeşi Miroslav (29) ve bir arkadaşı hayatını kaybetti. Norbert Varga dışındakiler ağır yaralandı.

Yüzü ve sol gözünün yanı sıra elleri ve bacaklarından da yaralanan ve Ukrayna’daki bir hastanede tedavisi süren Lidya Makarçuk Varga yaşananları şöyle anlattı: “Biri suratıma kaya fırlatmış gibi hissettim. Çok korktum acı içinde kıvranıyordum sonra yaralananın sadece ben olmadığımı anladım. Dua etmeye başladım. Herkes acı içindeydi. En korkuncu da kardeşim Miroslav’ın son anlarına şahit olmaktı. O anda onu sevdiğimi söyleyemediğim için çok pişmanım.”

Miroslav Makarçuk’un kanlar içindeki halinin gözünün önünden gitmediğini anlatan Norbert Varga, “Başına bandaj yaptım ama her şey için çok geçti. Hala, ‘Neden ben değil onlar? Daha fazla bir şey yapabilir miydim’ diye sorguluyorum. Savaş filmlerinde gördüklerimizi gerçek hayatta yaşadık” dedi.

Eşinin ve diğer yaralıların patlamadan yedi saat sonra sabah saat 04:00’te hastaneye ulaştığını belirten Varga, “Eşim gelecek ay bir göz ameliyatı için Macaristan’a gidecek sonra Britanya’ya döneceğiz” diyerek sağlık sigortaları olmadığı için yüklü bir hastane faturasının kendilerini beklediğini, bu nedenle ailelerinin bağış toplamak amacıyla GoFundMe’de sayfa açtığını söyledi.

Grubun kamp kurduğu, Hoverla Dağı yakınlarındaki alanı hem 1’inci hem de 2’nci Dünya Savaşı’nda cephe olarak kullanılmıştı. 1916’da, Rusların Avusturya Macaristan İmparatorluğu’na saldırdığı Brusilov Taaruzu’ndan kaldığı düşünülen bombanın patlamasında tetikleyici unsurun ateş yakılması olduğu tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaBalayıBomba
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