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"Geliri artan daha az hareket ediyor"

18 Eylül 2018 Salı 15:54
"Geliri artan daha az hareket ediyor"

Dünya Sağlık Örgütü'nden bilim insanlarının raporuna göre küresel çapta insanların gelir düzeyi arttıkça hareket etme oranı düşüyor. Bu da zengin hastalıkları olarak bilinen kalp krizi, felç, göğüs ve bağırsak kanseri ile yüksek tansiyon gibi hastalıkları tetikliyor. DSÖ küresel çapta 1 milyar 400 milyon kişinin yeterince hareket etmediğine dikkat çekiyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
GelirHarektsizlikSağlıkHaber
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