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Gemide staj yapan GAÜ öğrencisi Rus askerleri tarafından darp edildi

Rusya’da bir gemide staj yapmakta olan GAÜ öğrencisi bulundukları gemiye operasyon yapıldığını, 12 saat esir alındıklarını ve Rus askerleri tarafından darp edilerek yaralandıklarını açıkladı.

25 Şubat 2022 Cuma 11:10
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Gemide staj yapan GAÜ öğrencisi Rus askerleri tarafından darp edildi
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Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ikinci gününe girerken, dün Karadeniz’de de hareketlilik yaşandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü ve Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda UkraynaRusya savaşı sırasında bir GAÜ öğrencisinin yaşadıklarını aktardı.

GAÜ Denizcilik-Güverte bölümü öğrencilerinden olduğunu ifade eden genç, Rusya’da staj yapmakta olduğu bir gemiye operasyon düzenlendiğini, silah dipçikleriyle darp edildiklerini ve 12 saat esir kaldıklarını aktardı.

Rusya’ya gidecek olan kişilere de çağrıda bulunan GAÜ öğrencisi, gemide üçüncü kaptanın kafasından yaralandığını ve kendisinin de belinden yaralandığını açıkladı. GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ayrıca kendisine gönderilen videoyu da paylaştı. 

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