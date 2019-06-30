Genç annenin kıyafetini açık buldular, uçaktan attılar

İngiltere’nin ufak kentlerinden Suffolk’ta yaşayan 2 çocuk annesi Harriet Osborne önceki gün hayatının şokunu yaşadı… Tatil için gittiği İspanya’nın Malaga kentinden dönerken genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Uçağa binmek istediği sırada check-in (koltuğunu seçmesine) yaptırmasına rağmen giriş kapısındaki güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı.

Genç kadın güvenlik görevlilerinin tavrının kendisini rencide ettiğini söyledi.

Görevlilerden biri Osborne’un giydiği siyah elbisenin uygunsuz olduğunu söyleyerek genç kadını uçağa almadı. O sırada bekleyen diğer yolculardan bazıları da, ‘Kadının kıyafeti uygun değil, meme ucu gözüküyor” diyerek görevliye destek verdi. Bu durum karşısına ne yapacağını bilemeyen kadın kendini savunmaya çalıştı. Göğüs uçlarının gözükmemesi için önceden bant taktığını söyleyerek kendini savunan Osborne, “Polis alıp beni götürdü ama beni uçağa neden almadıklarını öğrendiklerinde onlar da benim gibi şaşırdılar” dedi.

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İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden The Sun’a konuşan kadın, “O geceyi Malaga’daki havalimanında geçirdim. Bütün gece buz gibi yerde uyumak zorunda kaldım. Üstelik 150 İngiliz poundu (yaklaşık 900 TL) vererek yeni bir bilet almaya zorladılar beni” dedi. Olayın peşini bırakmayacağını söyleyen Osborne, şikayetçi olacağını dile getirdi.

Genç kadın İngiliz The Sun gazetesine konuştu. Osborne röportaj sırasında aynı kıyafeti giyerek poz verdi.

Genç kadının uçaktan atılması sonrasında sosyal medyada büyük bir tartışma başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları genç kadını savunurken, bir grup da kadının gerçekten uygunsuz giyindiğini açıkladı.