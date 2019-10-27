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Genetik hastalıkların tedavisi artık mümkün olabilir!

Dönüm noktası olarak nitelendirilen yeni bir yöntem, 75 bin kadar zararlı gen değişimini düzeltebiliyor. İlk denemelere göre bilim insanları 175 başarılı gen değişimi gerçekleştirdi.

27 Ekim 2019 Pazar 11:35
Genetik hastalıkların tedavisi artık mümkün olabilir!

Sputnik’tek bilgilere göre, insanlarda genetik hastalıklara neden olan mutasyonların büyük çoğunluğunu düzelten güçlü bir yeni moleküler araç icat eden bilim insanları, genetik bozuklukların tedavisi konusunda umut yarattılar.

Yeni prosedür kistik fibroz, orak hücreli anemi ile sinirleri tahrip eden Tay-Sachs gibi pek çok hastalığa yol açan 75 bin kadar zararlı gen mutasyonunun yaklaşık yüzde 89'unu düzeltme yeteneğine sahip.

Dönüm noktası olarak nitelendirilen çalışma, yeni bir genom düzenleme çağının kapısını aralıyor. Ancak araştırmacılar prosedürün insanlarda güvenle kullanılmaya başlanabilmesi için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekiyor.

Bir diğer engel ise, moleküler aracın bir bozukluğu tedavi etmek için ilgili hücrelere yeterli miktarda gönderilebilmesinin sağlanması.

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Anahtar Kelimeler:
GenetikHaberKKTC
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