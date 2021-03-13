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George Floyd davasında rekor tazminat: 27 milyon dolar ödenecek

ABD'de gözaltına alınırken polis şiddeti sonucu ölen siyahi George Floyd'un ailesi yetkili makamlarla anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, aileye 27 milyon dolar ödenecek, karşılığında adli dava sona erdirilecek.

13 Mart 2021 Cumartesi 11:30
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George Floyd davasında rekor tazminat: 27 milyon dolar ödenecek

Minneapolis Belediye Meclisi, 25 Mayıs 2020'de, polisin hatalı gözaltı tekniği sebebiyle ölümüne neden olduğu George Floyd'un ailesine, 27 milyon dolar tazminat ödenmesine ilişkin kararı onayladı.

Tazminat karşılığında adli dava sona erdirilecek.

Ancak Floyd'un ölümüne yol açan polis memuru Derek Chauvin hakkında açılan 2 ve 3'üncü derece cinayet davaları anlaşmadan etkilenmeyecek.

"Bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedeli"

Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili şunları söyledi:

"George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." 

Crump, tazminat kararının, "siyahi hayatların önemli olduğuna ve beyaz olmayan insanlara karşı polis zulmünün sona ermesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj" olduğunu vurguladı.

500 bin dolar mahalle sakinlerine bağışlanacak

Floyd'un ailesi de tazminat kararından memnuniyetlerini dile getirirken, 27 milyon dolarlık tazminat parasının 500 bin dolarının, olayın yaşandığı ticari bölgenin geliştirilmesi için kullanılacağını söyledi.

Eylül 2020'de, Minneapolis Şehir Meclisi, Floyd'un ölümüyle sonuçlanan tutuklamanın gerçekleştiği sokağın isminin "George Floyd Meydanı" olarak değiştirilmesi için oy birliğiyle karar almıştı.

Ne olmuştu?

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Floyd'un ölümü, ülke çapında ve dünyada polis şiddeti ve ırkçılık karşıtı protestoların fitilini ateşlemişti.

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