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George Floyd protestoları Avrupa'ya sıçradı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen gösteriler Avrupa'ya sıçradı.

03 Haziran 2020 Çarşamba 23:29
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George Floyd protestoları Avrupa'ya sıçradı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için düzenlenen gösteriler Avrupa'ya sıçradı. İngiltere'nin başkenti Londra'da ve Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce gösterici George Floyd için sokaklara çıktı.

ABD'de siyahi George Floyd’un polisler tarafından öldürülmesi İngiltere’nin başkenti Londra’da protesto edildi.

Göstericiler, ilk olarak öğlen saatlerinde Hyde Park’ta toplandı. Buradaki konuşmaların ardından binlerce gösterici Parlamento Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. "Siyahların hayatı değerlidir", "adalet yoksa barış da yok", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan protestocular, Başbakanlık binasının ve Londra Polis Departmanının önünden geçerek meydanda toplandı.

Göstericilerin bir kısmı daha sonra yeniden Başbakanlık binasının önüne yürüdü. Burada slogan atan göstericiler polislerden diz çökmelerini istedi. Bazı polislerin kısa süreliğine de olsa diz çöktükleri görüldü. Gösteri sırasında bir polis aracının geçişi bir süre engellenirken, bir polis memuru yumruklu saldırıya uğradı. Polisin sıkı güvenlik önlemi aldığı gösteri devam ediyor.

HOLLANDA'DA GEORGE FLOYD GÖSTERİLERİ

Hollanda'da binlerce gösterici, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu yaşamını yitiren George Floyd için gösteri düzenledi.

Sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine Rotterdam kentindeki Erasmus köprüsünde ve etrafında toplanan binlerce kişi, polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Göstericiler, "Irkçılığı durdur", "Susmak ihanettir", "Siyahilerin hayatı önemlidir", "Irkçılık herkesin problemidir" ve “Polis terörünü durdur" şeklinde dövizler taşıdı.

Çok sayıda Hollandalının yanı sıra farklı etnik kökenlilerin katıldığı gösteride, "Şiddete, ırkçılığa, ayrımcılığa hayır" mesajı verildi.

Köprüyü ve etrafını tamamen dolduran kalabalık, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye dönük sosyal mesafe kurallarına uymakta zorlandı.

Rotterdam Belediye Başkanı Ahmed Aboutaleb, polisin uyarılarına rağmen mesafe kurallarına tam anlamıyla uyulmadığı gerekçesiyle planlanandan 20 dakika önce gösteriyi sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
George FloydABDAvrupa
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