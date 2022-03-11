Gerçeği öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi

İngiltere’nin Londra şehrinde gelin ve kayınvalide arasında yaşanan mezarlık tartışması mahkemeye taşındı. 1989 yılında 43 yaşındayken hayatını kaybeden Kieron Kenny isimli adamın mezarı aile içinde gerginliğe neden oldu. Vasiyetine göre Kenny yakılarak küllerinin bir nehre dökülmesini istemişti. Ancak Kenny’in annesi ve eşi arasında cenaze töreni konusunda anlaşmazlık çıktı.

YANLIŞ MEZARI ZİYARET ETMİŞ

Kenny’in eşi adamın küllerinin sık ziyaret ettiği bir mezarlığa gömülmesini isterken, annesi ise bambaşka bir yere gömülmesini talep etti. Bunun üzerine Kenny’in annesi kimseye haber vermeden cenaze şirketin külleri alarak istediği yere gömülmesini sağladı. Yaşanan olay tam 27 yıl sonra babaannenin torununa gönderdiği cenaze kartındaki notla ortaya çıktı. Kenny’in eşi ve çocukları 27 yıl boyunca yanlış mezarı ziyaret ettiklerini anladı.

NEHRE DÖKÜLDÜ

Kenny’in annesinin torununa gönderdiği notta oğlunun gerçek mezar yeri yazılıydı. Bu gelişmeden sonra Kathleen Walsham adlı kadın ve çocukları, cenaze şirketi hakkında dava açtı. Adamın cenazesi ise gömüldüğü yerden alınarak, vasiyetindeki gibi bir nehre saçıldı.