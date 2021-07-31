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Gerçek aşkı bulduğunu sanmıştı: Sekiz aylık ‘online flörtü’, ev arkadaşı çıktı

Britanya’nın başkenti Londra’da yaşayan ABD’li bir adam, sekiz aylık ‘online sevgilisinin’ aslında ev arkadaşı olduğunu fark etti. Aşkı bulduğunu sanan adam aslında ev arkadaşı tarafından kandırılıyormuş.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 18:24
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Gerçek aşkı bulduğunu sanmıştı: Sekiz aylık ‘online flörtü’, ev arkadaşı çıktı

Beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan ve yaklaşık bir sene önce Londra’ya taşınan Mario, internette tanıştıktan sonra sekiz aydır konuştuğu Hannah’a aşık olduğunu düşündü.

‘Çift’, bir online çöpçatanlık uygulamasında eşleşmiş ve neredeyse her gün birbirlerine mesaj göndermişti. Ancak ‘Hannah’, Mario’nun önerisine rağmen telefonda konuşmayı sürekli reddetti. Çaresiz aşık en sonunda şüphelenmeye başladı.

MTV’deki ‘Catfish’ (isimli sanal bir kimlik yaratıp internette insanları dolandıranları bulan programı) ekibini arayan Mario, her şeyin göründüğü gibi olmadığını anladı. MTV ekibi, Hannah adlı kullanıcıya ait fotoğrafın Yeni Zelanda’da yaşayan ve durumdan haberi olmayan bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Hayal kırıklığına uğrayan Mario, ”Kendimi aptal gibi hissediyorum. Zamanlarını benim hayatımı berbat etmek yerine yapacak başka işleri yok mu” dedi. Mario’nun Hannah’ı arama çabaları da başarısız oldu. Telefonu açmayan Hannah, Mario ile buluşmayı kabul etti ancak ondan ‘‘Onu kaybetmeyeceğine dair” söz istedi.

İki ‘aşk kuşu’ sonunda bir parkta buluştu ve Mario karşısında ev arkadaşı Courtney’i gördü.

Kendisini savunmaya çalışan Courtney, Mario’nun en iyi arkadaşı olduğunu söyledi: “Birbirimizi neredeyse beş yıldır tanıyoruz. Onun kız arkadaşı olmanın nasıl bir şey olduğunu görmek istedim. Çünkü ona umutsuz bir şekilde aşığım.”

Mario ise Courtney’e artık güvenemeyeceğini söyleyerek ilişki teklifini reddetti. MTV ekibi iki arkadaşın hala ev arkadaşı olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme: 31.07.2021 22:48
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