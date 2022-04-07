Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çalıştıkları yeri soydular!
Çalıştıkları yeri soydular!
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İki kadın uyuşturucudan mahkemeye çıkarıldı
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
İçki hırsızı cezaevine gönderildi!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
6 gün daha tutuklu kalacaklar!
İşlemediği suç kalmamış!
İşlemediği suç kalmamış!
Flaş Haber
Girne'de acı olay!
Kapat

Gerçek sonradan anlaşıldı!

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. Bir kadın acil durum numarası 999'u arayarak pizza siparişi verdi. Pizza sipariş etmek istediğini söyleyen kadına başının belada olup olmadığını soran ekipler "evet" yanıtını alınca polisler hızla harekete geçti. Yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunun belirlenmesi üzerine adam gözaltına alındı.

07 Nisan 2022 Perşembe 12:21
985 Okunma
Gerçek sonradan anlaşıldı!
banner108

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, 5 Nisan akşamı 999 operatörleri bir kadından telefon aldı. Arayan kadın, operatöre pizza sipariş etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadına başının belada olup olmadığı soruldu ve "evet" yanıtı alınınca da harekete geçildi.

OTOBÜSTE OLDUKLARI BELİRLENDİ

Sorulara sadece "evet" ve "hayır" yanıtını verebilen kadınla daha sonra kısa mesaj üzerinden iletişim devam ettirildi.

Polis, kadının Kuzey Yorkshire'da bir otobüste olduğunu ve yanındaki erkeğin kadına zarar verme ihtimali bulunduğunu belirledi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisler, otobüs takip sistemlerini kullanarak yerini tespit ettikleri aracı durdurdu. Olayda 40 yaşındaki bir erkek gözaltına alındı. Kadına koruma ve destek sağlanırken, söz konusu kişi serbest bırakıldı.

Kuzey Yorkshire Polis Teşkilatından Müfettiş Dan Spence, konuya ilişkin açıklamasında, "Polisten yardım istemek için yurt dışında 'pizza siparişi' tekniğini kullanan insanların olduğunu biliyordum ama Kuzey Yorkshire'da benzer bir çağrı hatırlamıyorum." dedi. (AA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zelenski: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi"
Zelenski: "Buça'dan sonra Rus ordusu taktik değiştirdi"
Stoltenberg: Putin’in hırsından vazgeçtiğini düşünmüyoruz
Stoltenberg: Putin’in hırsından vazgeçtiğini düşünmüyoruz
Putin, gıda ihracatı konusundaki tavrını ortaya koydu
Putin, gıda ihracatı konusundaki tavrını ortaya koydu










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim