Gerilim tırmanıyor! Lukaşenko, elinde silahla başkanlık konutuna geldi

Belarus’ta muhalefet üyeleri 9 Ağustos’ta başlayan protesto gösterilerini bugün de sürdürdü. Hafta sonlarında geniş katılımlı mitingler düzenleyen muhalefet, yine kalabalık kitlelerle hem çatışmalarda hayatını kaybedenleri andı hem de Lukaşenko'ya karşı istifa talebini yineledi.

Çatışmalarda ölenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulurken, yaralıların durumları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. Başkent Minsk'te bulunan Bağımsızlık Meydanı’nda bir araya gelen göstericiler, "Yaşasın Belarus, Lukaşenko defol, zafer bizimdir" gibi sloganlar attı.

Muhalefet sözcüleri katılımcılara hitaben yaptıkları konuşmada Lukaşenko istifa edene kadar mitinglerine devam edeceklerini söyledi. Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı miting devam ederken, kalabalık meydandan ayrılmaya başladığı sırada bazı gruplar Lukaşenko’nun başkentte bulunan ve devlet başkanlığı konutu olan Bağımsızlık Sarayı'na doğru yürüyüşe geçti.

LUKAŞENKO, ELİNDE SİLAHLA BAŞKANLIK KONUTUNA İNDİ

Protestocuların başkanlık konutunu kuşatmasının ardından bölgeye tank, zırhlı araçlar ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Konutun olduğu bölgede hareketliliğin artmasının ardından Lukaşenko, Mİ-8 tipi helikopter ile konuta geldi. Devlet Başkanı Lukaşenko’nun helikopterden indiği sırada üzerinde çelik yelek ve elinde silah olduğu görüldü. İnişin ardından Lukaşenko, elindeki silah ile konutun çevresinde incelemelerde bulundu.