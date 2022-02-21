Gerilimli süreç yepyeni bir boyut kazanmak üzere!

Dünya'nın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilime kilitlenmiş durumda.

Gerilimde süreç yepyeni bir boyut kazanmak üzere.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin resmen tanınması gündemiyle güvenlik konseyini olağanüstü toplamıştı.

PUTİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbass'taki durum kritik şiddetli bir hal aldı" dedi.

Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını belirten Putin, “Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı. BM'nin 2202 numaralı maddesini uygulamak için her şeyi yaptı. Kiev rejimi saldırgandır ve 2014 yılındaki darbeyle kurulmuştur. Donbass krizini askeri operasyon dışında çözme girişimi yoktu. Bu nedenle Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onaylıyorum" dedi.

"LENİN DEVLET KURMA İLKELERİNDE HATALIYDI"

Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Sovyetler Birliği'nden ayrılan cumhuriyetlerin bağımsızlık hakkı temele konulan bir mayındı. Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır. Modern Ukrayna, tarihi bölgelerinin bir kısmının reddedilmesi nedeniyle tamamen Rusya tarafından oluşturuldu. Kimse oradaki sakinlere bir şey sormadı. Lenin devlet kurma ilkelerinde hatalıydı"

"UKRAYNA TARİHİ RUSYA'NIN BİR PARÇASIDIR"

Ukrayna'nın Rusya tarihiyle bağlantılı olduğunu belirten Putin, "Ukrayna tarihi Rusya'nın bir parçasıdır ve bir tek halkız. Ukrayna hiçbir zaman gerçek bir devlet geleneğine sahip olmadı." dedi.

"UKRAYNA'NIN NATO'DA BULUNMASI BİZİM İÇİN TEHDİTTİR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın nükleer silah geliştirme planı kabul edilemez diyerek, "Ukrayna'nın nükleer silah bulundurması Rusya için tehdit içerici bir durum olur. Ayrıca Ukrayna'nın NATO'da bulunması da Rusya'ya bir tehdittir." ifadelerini kullandı.

Putin'in diğer önemli açıklamalar şu şekilde;

"ABD İHA'LARI ÜZERİMİZDE CASUSLUK YAPIYOR"

"ABD İHA'ları Rusya üzerinde sürekli casusluk faaliyetleri yürütüyor. NATO eğitmenleri Ukrayna'nın tatbikatlarında sürekli yer alıyor. Bize şunu inandırmaya çalışıyorlar. NATO barışçıl ve savunma ile ilgili bir yapıdır"

"UKRAYNA ŞU ANDA GÜVENLİĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

"Bir ülkenin kendi güvenliğini alırken başka ülkelerin güvenliğini tehdit etmemelidir. Ukrayna şu anda bizim güvenliğimizi tehdit ediyor"

"DİPLOMASİYE ÖNEM VERDİK"

"En zorlu konuları dahi masada diplomatik olarak çözmeye çalıştık. Rusya Avrupa'nın güvenliği konusunda inisiyatif ortaya koymuştur. Ancak Rusya'nın bu talepleri reddedildi"

"BİZİ DOST OLARAK GÖRMÜYORLAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2000 yılında ABD Başkanı Bill Clinton’a bir ziyaretinde Rusya'nın NATO'ya katılımının nasıl olacağına yönelik soru sorduğunu ifade ederek, “Bizi bir müttefik olarak görmek istemiyorsunuz. Neden bizi düşman olarak görüyorsunuz dedim. Bizi dost olarak görmüyorlar. Askeri olarak Rusya'ya karşı tehdidin çok taraflı olarak arttığını görüyoruz" dedi.

"BOĞAZIMIZA BIÇAK DAYAMIŞLAR"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO’nun askeri gücüne değinerek, "Anti balistik füzeleri var. Denizaltılardan bile fırlatılabilen füzeleri var. 35 dakikalık, 7-8 dakikalık füzeler var. 5 dakikada hedefe ulaşabilen hipersonik füzeleri var. Yani bizim boğazımıza bıçak dayamışlar" dedi.

OLUMLU GÖRÜŞ ALDI

Kremlin Sarayı'nda basına açık olarak yapılan toplantı, aynı anda Rus devlet kanallarından yayınlandı. Toplantı esnasında Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Donbas'taki ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasıyla ilgili çağrısı konusunda güvenlik konseyi üyelerinin hepsinin tek tek görüşünü aldı.

Konsey üyelerinin tamamı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin tanınmasından yana görüş ifade etti.

Donbas'taki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti yönetimlerinin tanınması konusunu önceden güvenlik konseyi üyeleri ile müzakere etmediğini belirten Putin, herkesin görüşlerini dinlediğini aktardı.

Putin, "Karar bugün alınacak." dedi. Putin'in kısa süre içinde kararı açıklaması beklenirken ajanslara bir son dakika gelişmesi düştü.

SCHOLZ VE MACRON'A TANIYACAĞINI AÇIKLADI

Edinilen bilgiye göre, Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya’nın Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan kararnameyi imzalayacağını açıkladı.