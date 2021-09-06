Gezme aşkı engel tanımadı

Hırvatistan'ın Sibenik şehrinde düzenlenen 2020 Seyyahlar Festivali'nde "Yılın Seyyahı" ödülüne layık görülen Skrobot, Avustralya'dan Tanzanya'ya, Ürdün'den Sri Lanka'ya yaptığı yolculukları anlattı.

Yaklaşık 12 yıl önce geçirdiği bir kaza sonucu tetrapleji teşhisiyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan Skrobot, "Sri Lanka'daki Pidurangala tapınağına çıkan ilk engelli birey oldum. Sonra Mısır, Fas ve Rusya'yı ziyaret ettim" dedi.

Engel tanımayan seyyah, yolculuklarında kendisine genellikle eski kız arkadaşı, kız kardeşi veya bir arkadaşının eşlik ettiğini aktararak, bazı yolculuklarını ise sosyal medya üzerinden tanıştığı kişilerle yaptığını ifade etti.

Gezip gördüğü yerler hakkında kitap yazmak istediğini dile getiren Skrobot, "Mısır'dayken tekerlekli sandalyemin bir parçası ayak bileğime batmıştı. Vücudumun alt kısmında his kaybı yaşadığım için yaralandığımı fark etmedim. Bana eşlik eden kız kardeşim bir süre sonra bacağımın kanadığını görünce anladık. Yolculuklarda sık sık yaralanıyorum ama bu yolculuk yapmama engel olmuyor" diye konuştu.

Skrobot, herkesin yolculuk yapmaya vakit bulabileceğine işaret ederek, "Mesele insanın önceliğinin ne olduğudur. Para konusu ise daha ucuz yolculuk yöntemiyle üstesinden gelinebilecek bir sorun. Miha isimli bir arkadaşım 2 bin 400 euroya Hindistan'a gidip orada 6 ay geçirdi. Bu fiyata uçak bileti de dahildi" dedi.

Kazadan sonra ilk yolculuğunu Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya yaptığını anlatan Skrobot, ardından Madrid ve Avrupa'nın farklı şehirlerini ziyaret ettiğini anlattı.

Avustralya seyahatinin beklediğinin aksine epey zor geçtiğini kaydeden Skrobot, "Avustralya, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıran ülkelerden biri olarak tanınıyor. Hatta 'engelli cenneti' olarak biliniyor fakat benim için hiç de öyle olmadı. Zira çalışan bir kişinin iş yerinde 20 kilogramdan büyük ağırlık kaldırması yasak. Bu nedenle otobüse binmeye çalışırken kimse bana yardımcı olmadı, olamadı. Halbuki Afrika'da beş dolar karşılığında istediğiniz yere gidebiliyorsunuz" diye konuştu.

"YOLCULUĞUN SONUNDA EN ÇOK AKILDA KALAN TANIŞTIĞINIZ İNSANLAR OLUYOR"

Gezip gördüğü yerlerden en çok Ürdün ve Mısır'ı beğendiğini söyleyen Skrobot, "Fakat çölde tekerlekli sandalyeyle ilerlemek çok zor oluyor. Tekerlekler kuma batıyor" dedi.

Farklı kültür ve topluluklarla tanışmayı sevdiğini dile getiren Skrobot, "Yeni bir ülkeye gittiğimde kendimi özgür hissediyorum. Tekerlekli sandalyede olduğumu unutuyorum. Kendimi hayal dünyasının ortasında buluyorum" diye konuştu.