Gıda fiyatları daha da artabilir

Enerji fiyatlarındaki artış, gıdada daha yüksek fiyat baskısı yaratıyor.



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Başekonomisti Maximo Torero gıda fiyatlarındaki artışı değerlendirdi.



Dünya Gazetesi'ne konuşan Torero, yüksek gıda fiyatlarının tüketici üzerinde ağır bir yük oluşturduğunu ve bunun ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi.



Torero, enerji fiyatlarındaki artışın devam etmesinin gıda fiyatlarını daha yukarı çekmeye devam edeceğini dile getirdi.



Torero'ya göre, savaşın gıda piyasaları üzerinde hem doğrudan hem dolaylı etkileri var.



Buğday, mısır ve ayçiçek yağı arzının azalması doğrudan etkiler olarak öne çıkarken, doğalgaz, ham petrol, gübre ve nakliye maliyetlerini artırması ise savaşın dolaylı etkileri oldu.

Bazı ülkeler, iç tüketime yetmeyeceği endişesiyle çeşitli ürünlerde ihracat kısıtlamalarına başvurdu.



Bu durum düşük gelirli ve net gıda ithalatçısı ülkeleri zor durumda bıraktı.



Torero yapılan bazı çalışmalar hakkında da bilgi verdi.



Gıda ve Tarım Örgütü, fiyat artışlarından en çok etkilenen ülkelerin maliyetlerle başa çıkmasına yardımcı olmak için bir Gıda İthalatı Finansman İmkanı oluşturulmasını önerdi.



Bu finansman ile ithalatçı ülkelerin gıda erişimini kolaylaştırmak hedefleniyor.