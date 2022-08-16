Gıdaları uzun süre taze saklamanın yolları

Taze taze aldığınız gıdalar vakitsizlikten veya programsızlıktan çabucak bozulmaya yüz tutuyorsa, mutfakta bizi en fazla dert sahibi yapan, kalanı ziyan oldu diye üzüldüğümüz temel gıda maddelerini nasıl daha taze tutabilirsiniz, biliyor musunuz?

İşte yarısı kesilmiş limonu, hemen filizlenen patatesi, çabucak pörsüyen salatalığı, bir türlü kelebeklenmesini önleyemediğiniz unu, beyaz peynirin kalanını nasıl taze tutmaya devam edebiliriz, anlatmaya başlıyoruz.

Unun böceklenmesini önleme yolları

Unun bir türlü kelebeklenmesini veya böceklenmesini önleyemiyorsanız, unu sakladığınız yer normalden biraz daha sıcak demektir.

Kuru gıdaları sakladığınız dolap fırına, buzdolabına (buzdolabının içi soğuk olsa da dışına sıcak verir) kalorifer peteklerine yakınsa kuru gıdalarınız böceklenebilir.

Kuru gıdaları saklamak için varsa kapalı mutfak balkonunuzu tercih edebilirsiniz.

Unun serin, kuru ve ışık almayan bir yerde saklanması gerekir. Bu nedenle özellikle yaz aylarında unu buzdolabında saklayabilirsiniz.

Ancak un kavanozunu veya pakediyle sakladığınız unun sebzeliğe çok yakın olmaması gerekir. Bu nedenle unu buzdolabının orta yerinde saklayabilirsiniz.

Kış aylarında da ununuz kelebekleniyor, böcekleniyorsa, kışın da unu buzdolabında saklayın.

Bir diğer alternatif ise un poşedinin içine naneli sakızı kağıdıyla beraber koymanız. Folyoya yiyeceği temas ettirmek istemiyorsanız, buzdolabı yöntemine devam edebilirsiniz. Ancak ununuz hafif nane aromalı olabilir

Yarım kalan limonları tuzlayın

Yarısını salatada kullandığınız limonun diğer yarısının hemen kurumasından şikayetçiyseniz, limonun kesik kısmını tuzlayın. Bunun için geniş bir kaseye biraz tuz dökün. Ardından limonu tuzlayıp kasede o şekilde muhafaza edin. Üzerini streç film ile kapatın.

Süt ürünleri...

Açık yoğurt, krem peynir gibi süt ürünlerini ters muhafaza edin.

Peynir gibi ürünlerin kalanını mutlaka ağzı sıkıca kapalı bir şekilde buzdolabının kahvaltılık bölümünde saklayın.

Yoğurdu mutlaka buzdolabının iç kısımlarına koyun. Böylece buzdolabı açıp kapatıldıkça gelen hava akımından etkilenmeyecektir.

Patatesin filizlenmesini önleyin

Patatesin filizlenmesini önlemek için patateslerininzin arasına bir elma koyun. Elmanız ziyan olmasın istiyorsanız, elma çürümeden yenisi ile değiştirebilirsiniz.

Patatesin filizlenmesini önlemek için buzdolabında saklıyorsanız patatesin lezzetinden ödün veriyorsunuz demektir. Çünkü buzdolabında soğukta saklamak patatesin içindeki nişastanın şekere dönüşmesine yol açar. Bu iyi bir durum gibi düşünülse de patatesin tadını bozar.

Buzdolabında muhafaza edilen patateslerin kabukları pişerken hemen kararır.

Patatesler buzdolabında değil, serin, kuru ve karanlık bir ortamda saklanmalıdır.

Elma genellikle buzdolabında sebze-meyve bölümünde saklanır.

Kısa sürede tüketecekseniz buzdolabında saklamaya gerek yoktur.

Bir diğer yandan soğuk hava elmanın kabuğundaki antioksidan miktarını azaltır.

Elmayı oda sıcaklığında bir hafta, buzdolabında ise daha uzun süre saklayabilirsiniz. İki saklama koşulunda da sebze ve meyve torbası kullanın.

Kalan yeşillikler

Salata yaptıktan sonra fazla kalan yeşilliklerinizin çabucak pörsümemesi için içi kağıt olan alüminyum folyoya sarıp öyle buzdolabına koyun.

Salatalık saklama yöntemleri

Salatalıklarınız çok çabuk pörsüyor, yumuşuyorsa her bir salatalığı kağıt havluya sarın ve kilitli buzdolabı poşetlerine koyarak buzdolabında saklayın.

Marketten aldığınız salatalıkları eve geldiğinizde kesinlikle yıkamayın. Yıkama işlemini kullanacağınız zaman yapın.

Salatalıkları tek tek kağıt havluya sararsanız, ihtiyacınız olduğunu kadarını alıp diğerlerini saklamaya devam edebilirsiniz.

Salatalıkları dilimlediyseniz salatalık dilimlerini hava geçirmez bir kaba koyun ve üzerine kağıt havlu yerleştirin. Ardından kapağı sıkıca kapatın.

Böylece salatalıklarınızı 7-10 gün daha saklayabilirsiniz.

Salçaların ömrünü uzatma

Domates biber salçalarının bozulmaması için üzerine zeytinyağı ve biraz tuz ekleyip kapağını öyle kapatın.

Domates

Hemen tüketmeyeceğiniz domatesleri daha sonra soslarda kullanmak üzere dondurucuda saklayabilirsiniz.

Ancak kahvaltılık olarak tüketmek istiyorsanız soğuk hava domatesin olgunlaşmasını durdurur ve lezzetsiz olmasına neden olur.

Domatesleri hemen olgunlaşıp yumuşamamaları için oda sıcaklığında, doğrudan güneş ışığı almayan bir ortamda sebze ve meyve torbasında veya delikli bir kapta saklamak gerekir.