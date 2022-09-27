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Gıdaların yüzde 17'si ziyan oluyor

Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), dünya genelinde satış ve tüketim aşamasındaki gıdaların yüzde 17'sinin ziyan olduğu uyarısında bulundu.

27 Eylül 2022 Salı 18:55
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Gıdaların yüzde 17'si ziyan oluyor



FAO'dan Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Duyarlılığı Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, gıda kayıplarındaki güncel küresel veriler paylaşıldı.

Dünya genelinde gıdaların yüzde 14'ünün hasat sonrasında ziyan olduğu belirtilirken, satış ve tüketim aşamasındaki gıdaların yüzde 17'sinin israf edildiği kaydedildi.

İsraf edilen gıda miktarının küresel sera gazı kullanımının yüzde 8 ila 10'una tekabül ettiği ve bu oranda sera gazı emisyonunun ciddi iklim sorunlarına yol açacağı vurgulandı.

3,1 milyar kişinin sağlıklı beslenme düzeni olmadığı ve 828 milyon kişinin açlık çektiğinin altı çizilerek, tüm ülkelere gıda israfına karşı tedbirlerin hızlandırılması çağrısında bulunuldu.

Gıda israfının azaltılması için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi, gıdaların organik gübre ve biyolojik gaz olarak dönüştürülmesi ve gıda yönetiminin iyileştirilmesi gibi tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Son Güncelleme: 27.09.2022 19:08
Anahtar Kelimeler:
Gıda Ve Tarım ÖrgütüFAOBMGıda
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