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Gizemli bir kaynak, Dünya'yı radyasyon yağmuruna tutuyor

Ne olduğu henüz anlaşılmayan bir gök cismi, Dünya'yı yaklaşık her bin yılda bir radyasyon yağmuruna tutuyor.

01 Kasım 2022 Salı 09:22
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Gizemli bir kaynak, Dünya'yı radyasyon yağmuruna tutuyor



Bilim insanları eskiden, Dünya'nın yüzeyine ulaşan radyasyon seviyesindeki tarihsel artışların Güneş rüzgarlarından kaynaklandığını düşünüyordu.

Ancak Proceedings of the Royal Society A adlı hakemli bilimsel dergide yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, bu radyasyon akışı çok daha güçlü ve gizemli bir kaynaktan geliyor olabilir.

"BİZİM İÇİN BİR TEHDİT OLABİLİR"

TRT Haber'de yer alan habare göre, Avustralya'daki Queensland Üniversitesi'nden astrofizikçi Benjamin Pope, "Anlamadığımız bir tür aşırı astrofiziksel olgu var ve bu aslında bizim için bir tehdit olabilir" diye konuştu.

Çalışmanın arkasındaki bilim insanları, ağaç halkalarındaki "karbon 14" diye bilinen radyoaktif izotopları inceledi. Bu elementler, gezegene tarih boyunca ulaşan radyasyon seviyelerindeki artışı gözler önüne seriyor.

"MİYAKE OLAYLARI"

Radyasyon seviyelerinde dönem dönem meydana gelen uzun erimli artışları ilk kez Japon fizikçi Fusa Miyake keşfetmişti. O yüzden bu artışlar "Miyake olayları" diye biliniyor.

Pope'a göre, son 10 bin yılda 6 Miyake olayı oldu. Bunlardan sonuncusu MS 993'te gerçekleşti.

Şimdiye kadar, bu artışların Güneş'teki aktivitenin arttığı "solar maksimum evrelerinde" meydana geldiğine inanılıyordu. Ancak ağaç halkaları, artışların maksimum evrenin dışında da meydana geldiğini ortaya koydu.

Bunun yanı sıra bazı ani artışların çok uzun sürmesi de soru işaretleri yarattı.

Güneş patlamalarının uzaya savurduğu radyoaktif parçacıklara Güneş rüzgarı adı veriliyor. Bu rüzgarlar bazen Dünya'ya ulaşıyor ve telekomünikasyonda aksamalara neden oluyor.

Gezegene ulaşan son son güçlü Güneş rüzgarı olayı 1859'da meydana gelmişti. Carrington Olayı diye bilinen hadise, iletişim altyapısına ciddi zarar vermişti.

Öte yandan, bilim insanları Miyake olaylarına yol açan kozmik olayın Carrington'dan 100 kat daha güçlü olduğunu ifade ediyor.

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