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Gizlice infaz ediyorlar

Uluslararası Af Örgütü, Çin'in ölüm cezasının uygulanmasında dünyaya öncülük ettiğini ve ölüm arabaları ve zehirli iğneler kullanarak gizlice binlerce infaz gerçekleştirdiğini iddia etti. Uluslararası Af Örgütü, yayınladığı bir raporda Çin hükümetinin binlerce vatandaşını gizlice infaz ettiği konusunda uyardı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 13:26
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Gizlice infaz ediyorlar

Uluslararası Af Örgütü, “Ölüm Cümleleri ve İnfaz 2021” başlıklı raporunda küresel bazda kapsamlı bir araştırma gerçekleştirerek ülkelere göre suçları infaz oranlarını değerlendirdi. 2021 yılında suçluların infaz oranının %20 arttığı belirtilen raporda, Çin'in kendi vatandaşlarından en az 1000'ini gizlice infaz ettiği ve 'rakamları gizli tuttuğunu' öne sürüldü. Aynı zamanda 2020-2021 yıllarını arasındaki dönemi kapsayan raporda artışın en büyük kısmını İran’ın uyuşturucu maddeye sahip olmak gibi suçlardan en az 314 kişiyi idam ederek oluşturduğunu iddia etti.

HENÜZ RAKAM YAYINLANMADI

Uluslararası Af Örgütü raporunda, Çin’in idam cezasına dair herhangi bir rakam bilgisi vermemesine rağmen eldeki bilgilerin, her yıl binlerce kişinin idam edildiğini ve ölüme mahkum edildiğini gösterdiği öne sürüldü. Raporda, “Uluslararası Af Örgütü, Çin makamlarına Çin'de ölüm cezasının kullanımına ilişkin bilgi yayınlama çağrısını yineliyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Af Örgütü'nün Çin araştırmacısı Kai Ong, Çin'in ölüme mahkum edilen insanları duyurmak için kitlesel mitingler düzenlediğini iddia etti. Ong, "Çin hükümeti, ölüm cezasının kullanılmasını hala suçlara karşı etkili bir caydırıcı olarak görüyor. Her Haziran ayında, yerel yönetimler genellikle, öğrencilerin, öğretmenlerin ve halkın, uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan hüküm giymiş kişilere ölüm cezası veren mahkemeye tanık olmaya davet edildiği toplu ceza mitingleri düzenler.” dedi.

BİLİMSEL DENEYLER İÇİN KULLANILIYOR

Af Örgütü, mobil ölüm kamyonlarının 2003'ten bu yana mahkumların cezaevine nakledilmesine gerek kalmadan infazına izin verdiğini söyledi. Ong, “Yakın gelecekte yeni ölüm cezalarının ve infazların sayısını önemli ölçüde düşmesi olası değil” diye konuştu.

Ülkedeki hükümlülerin ölüm vagonlarına tıkılıp, nakledildikleri Death Row'a götürüldüğü bildirildi. Organların daha sonra mahkumlardan toplandığı ve bilimsel deneyler için kullanıldığı söylendi.

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