Glastonbury Festivali raporu: Nehre giden idrar balıkları zehirledi

İngiltere’de her yıl düzenlenen Glastonbury Çağdaş Performans Sanatları Festivali, geçen yıl salgın nedeniyle yapılmamıştı. 2019’da düzenlenen festivalle ilgili dikkat çekici bir araştırma yayınlandı. Rapora göre, festivalin düzenlendiği alanın yakınında bulunan nehirde yüksek orandaki uyuşturucu madde yoğunluğundan, sudaki balıklar etkilendi.

NEHRE İDRARINI YAPANLAR SORUMLU TUTULUYOR

Bilim insanlarına göre Glastonbury Festivali’nin yapıldığı alandaki nehirde tehlikeli düzeyde uyuşturucu içeriği yer alıyor. Araştırmacılar, beş günlük festival sonunda, nehirde bulunan yüksek miktardaki uyuşturucu madde içeriğinin doğal hayata zarar verdiğini tespit etti. Bu durumdan, tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için nehri kullanmayı tercih eden festival katılımcıları sorumlu tutuluyor.

Uzmanlar inceleme sonrası, gelecekteki festivallerde, katılımcıların etkinliğin resmi tesislerini kullanması konusunda uyarıda bulundu. Bangor Üniversitesi Doğa Bilimleri’nde yüksek lisans öğrencisi olan Dan Aberg, en son 2019'da düzenlenen Glastonbury Festivali öncesinde, festival sırasında ve sonrasında yasadışı uyuşturucu seviyelerini ölçmek için Çevresel Biyoteknoloji Merkezi'nden Dr. Daniel Chaplin ile çalıştı. Festival alanının yakınındaki Whitelake Nehri'nden de örnekler alındı. 2019 yılında alınan numuneleri inceleyen bilim insanları bu konuda bir makale yayınladı.

Yapılan çalışma, festivalden sonraki hafta nehir suyundaki uyuşturucu madde yoğunluğunun dört katına çıktığını ve bölgede uzun süreli salınım olduğunu gösterdi. Uyuşturucu madde kullanımının, koruma altında olan Avrupa yılan balıklarının da yaşam döngüsünü etkilediği belirlendi.

İngiliz Metro gazetesine konuşan Dan Aberg, "Her müzik festivalinde halka açık alanlarda tuvalet ihtiyacını giderme sebebiyle yasadışı uyuşturucu madde yoğunluğu olur. Salınım düzeyi bilinmese de festivallerde yasadışı uyuşturucu kullanımının olduğu tespit edilebiliyor. Ne yazık ki, Glastonbury Festivali'nin nehre yakınlığı nedeniyle, festival katılımcılarının idrarla gönderdiği uyuşturucu maddeler, toprakta bozulmadan hassas tatlı su ekosistemine giriyor" dedi.

Bulguların ardından araştırmacılar, yasa dışı uyuşturucuların festivallerden salınmasını ve etkisini en aza indirmek için, sulak alanlarda çevre dostu yöntemlerle iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasını öneriyor. Ayrıca festival katılımcılarına, açık alanda idrara çıkmanın doğal kaynaklar üzerindeki zararlı etkilerinin anlatılması gerektiğini söylüyor.

"BALIKLARIN NESLİ TÜKENİYOR"

Bangor Üniversitesi'nden Dr. Christian Dunn, “Temel endişemiz çevresel etkidir. Bu çalışma, uyuşturucuların Avrupa yılan balığının yaşam döngüsünü bozacak kadar yüksek seviyelerde salındığını ve nesli tükenmekte olan bu türün korunmaya yönelik çabalarını da boşa çıkardığını gösteriyor. Çevre sorunları için eğitim çok önemli. İnsanların plastik kirlilik hakkında bilinçlendirilmesi ve Glastonbury'yi plastikten arındırmak için büyük çaba sarf edilmesi gerekiyor. Aynı zamanda uyuşturucu ve uyuşturucu atıkları konusunda da farkındalık yaratmamız gerekiyor” dedi.

Glastonbury Festivali'nin sözcüsü, akarsuları ve vahşi yaşamı korumanın festival için önemli olduğunu söyledi. Çevre Ajansı, Glastonbury 2019'un ardından 'hiçbir endişe' dile getirilmediğini belirtti.

Ajans sözcüsü, “Su yollarımız ve vahşi yaşam için en büyük tehdit, açık alanda idrar yapan festival katılımcıları. Son yıllarda yapılan kampanyalarla bu durumu önlemek için çok çalışıyoruz” dedi.

“Festival katılımcılarının açık alanda idrar yapması gelecekteki festivallerde de üstünde durmak istediğimiz bir durum. Glastonbury'de yasa dışı uyuşturucu kullanımına da göz yummayız” diyen sözcü, "Bu yeni araştırmanın tüm ayrıntılarını ve sonuçlarını görmek istiyoruz. Daha farklı neler yapılabilir anlamak için araştırmacılarla da çalışmaktan çok mutlu olacağız” ifadesini kullandı.