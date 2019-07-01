Glastonbury Festivali’nin ardında çöp dağı kaldı

Dünyanın en büyük açık hava festivali Glastonbury, dün sona erdi. 200 bin kişinin katıldığı festivalin ardında çöp dağı kaldı. Tek kullanımlık plastik yasağına aldırmayanlar çoğunluktaydı. Yine de beş günlük Glastonbury Festivali sadece geride kalan çöpleriyle değil renkli anlarıyla da konuşuldu.