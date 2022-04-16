Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Öldürmek için bıçakladı!
Öldürmek için bıçakladı!
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
Mağusa'da Down Sendromlu kıza tecavüz
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş yaptırdı
22 yaşındaki kıza zorla fuhuş...
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Sapık mahkemeye çıkarıldı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Tutuklulara uyuşturucu vermek isterken yakalandı
Flaş Haber
FECİ KAZA! Yaralılar var...
Kapat

Göçmen teknesi battı: 35 ölü

16 Nisan 2022 Cumartesi 18:38
0 Okunma
Göçmen teknesi battı: 35 ölü

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında göçmenleri taşıyan ahşap bir teknenin Cuma günü batması sonucu en az 35 göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı. Örgüt, teknedeki 29 kişinin kayıp olduğunu ve muhtemelen onların da hayatını kaybetmiş olduğunu bildirdi. Örgütten yapılan açıklamaya göre, ülkenin batısındaki liman kenti Sabrata yakınlarında teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden altı kişinin cesedi denizden çıkarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü, sadece bu hafta Libya açıklarında en az 53 göçmenin kayıp veya ölü olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı.

Libya, Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler için en önemli transit ülkelerden biri konumunda. Ülkede uzun yıllardır devam eden iç savaş ve kaos ortamı nedeniyle siyasi istikrarsızlık sürüyor. İnsan kaçakçılarının bu durumu kendi lehine kullanmaya çalıştığı ve Avrupa'ya ulaşmak üzere Akdeniz'e açılan, açık denizde yol almaya uygun olmayan tekneleri göçmenlerle doldurduğuna dikkat çekiliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, geçen yıl Akdeniz rotası üzerinde en az 1.500 göçmen kayboldu veya hayatını kaybetti. Örgüt, bu yıl da, sene başından bu yana en az 467 kişinin Akdeniz'de hayatını kaybettiğini, ancak tespit edilemeyen vakalarla bu rakamın çok daha yüksek olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu bildirdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Megi fırtınası 167 can aldı
Megi fırtınası 167 can aldı
‘Yanlış’ düğmeye bastı; 10 milyon dolar kazandı
‘Yanlış’ düğmeye bastı; 10 milyon dolar kazandı
“Ölmeyi diledim”
“Ölmeyi diledim”










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim