Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Kavga kanlı bitti!
Kavga kanlı bitti!
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı

Gökbilimciler Çin roketini ilk kez görüntülemeyi başardı

İtalya merkezli gökbilimciler, yörüngedeki Çin roketinin bir görüntüsünü yakaladı. Long March 5B'nin bu hafta sonu dünyaya kontrolsüz bir giriş yapması bekleniyor.

07 Mayıs 2021 Cuma 09:35
474 Okunma
Gökbilimciler Çin roketini ilk kez görüntülemeyi başardı

Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı.

İtalya merkezli Virtual Telescope Project, 'Elena' robotik teleskopuyla roketin görüntüsünü yakaladı.

“Görüntülemesi oldukça zordu”

Görüntüyü yakalayan Virtual Telescope Project’te görevli gökbilimci Gianluca Masi, şunları söyledi:

“Güneş ufkun sadece birkaç derece altındayken gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi, ancak robotik teleskopumuz başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olaydı.”

Roket oldukça hızlı hareket ediyor

Virtual Telescope Project’in çekmiş olduğu görüntülerden yararlanan uzmanlar 435 mil yukarıdan geçen roketin son derece hızlı hareket ettiğini de duyurdu.

Dünya çapındaki uzay ajansları ve gökbilimciler, Dünya'ya dönecek olan Long March 5B ile ilgili gelişmeleri takip ediyorlar. 21 tonluk devasa Çin roketinin dünyaya kontrolsüz girişi sonrası yerleşim bölgelerine iniş yapabileceği bilgisi pek çok defa manşetlere çıktı.

ABD Uzay Komutanlığı: 8 Mayıs'ta Dünya’ya dönmesini bekliyoruz

ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığı’nın, Çin'e ait kontrolden çıkmış bir roketin, hafta sonu Dünya'ya düşmesini beklediği ve bu roketin güzergahını takip etmeye devam ettiğini açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Mice Howard, roket kalıntılarının 8 Mayıs'ta düşmesini beklediklerini ancak nereye düşeceğinin, gezegene inmesine saatler kala tahmin edilebileceğini ifade etmişti.

Çin sessizliğini koruyor

Çin basınında, ABD Uzay Kuvvetleri Komutanlığının kontrolden çıkan roketle ilgili açıklamasına ilişkin bir habere rastlanmazken, resmi makamlar da konuya ilişkin bilgi vermedi.

Anahtar Kelimeler:
GökbilimcilerÇin Roketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor
Hindistan'da günlük vaka sayısında rekor
Moderna'dan korkutan korona sözleri
Moderna'dan korkutan korona sözleri
ABD, Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi
ABD, Hakan Atilla'ya 10 yıl ticaret yasağı getirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim