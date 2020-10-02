Göl suyunda ilk kez corona virüs tespit edildi

Bilim insanları yeni tip corona virüsün 'tespit edilebilir bir seviyesini' ilk kez plaj suyu örneklerinde buldu. ABD’yer alan Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacılar, 4 Temmuz'dan bu yana dünyanın en büyük tatlı su gölü olan Superior Gölü kıyısındaki sekiz kumsaldan her hafta sonu su örneği toplayıp analiz ediyor.

BİNLERCE KİŞİ ZİYARET EDİYOR Çalışma ekibi yaptıkları inceleme sonucunda gölün kıyısında yer alan Brighton, 42nd Avenue East, Franklin Park Beach ve Lief Erickson Park plajlarından Eylül ayında alınan örneklerde yeni tip corona virüse rastladıklarını açıkladı. Söz konusu plajları geçen ay binlerce kişinin ziyaret ettiği düşünülüyor.

Daha önce virüsün göl veya sahil suyunda bulunabileceğine dair kanıt bulunamamıştı, ancak yeni keşif salgının toplum genelinde plajlarda nasıl yayıldığına dair önemli ipuçları barındıyor.

KANALİZASYONLARDAKİ ORANDAN 10 BİN KAT DAHA DÜŞÜK Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir açıklamada, suyundaki corona virüs miktarının litre başına oranın 100 ile 1000 arasında değiştiğini ve bunun kanalizasyon sistemlerindeki oranlardan yaklaşık 10 bin kat daha düşük olduğu açıklandı.

KANALİZASYONLARDAKİ ORANDAN 10 BİN KAT DAHA DÜŞÜK Minnesota Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yapılan bir açıklamada, suyundaki corona virüs miktarının litre başına oranın 100 ile 1000 arasında değiştiğini ve bunun kanalizasyon sistemlerindeki oranlardan yaklaşık 10 bin kat daha düşük olduğu açıklandı.

TEDBİRLİ OLUNMALI Öte yandan, henüz salmonella ve E. coli bakterileri gibi corona virüsün de su yoluyla bulaşabileceğine dair kesin bir kanıt bulunamadı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ise 'virüsün göl suyuna maruz kalma yoluyla insanlara yayılabileceğini gösteren herhangi kesin bir araştırma sonucunun bulunmadığını açıkladı, ancak çalışmaların sürdüğünü bildirdi.