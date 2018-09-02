Google Asistan Artık İki Dili Aynı Anda Anlayabilecek

Google’ın son dönemde geliştirdiği yeni özelliği sayesinde, Google Asistan ev uygulaması iki dili konuşabilecek.

Asistanın yeni özelliği sayesinde çift dil konuşan aileler; müzik, hava durumu, ışık sensörü gibi uygulamalar için her seferinde ayarlardan dil değişikliği yapmak zorunda kalmayacak. Ayrıca şimdiden uyaralım; bu yeni özellik iki dilin aynı anda kullanılmasını şimdilik desteklemiyor. Her komutun tamamen tek dilde konuşulması gerekiyor.

Çift dili anlayabilen bir asistanın bir şey ifade etmiyor olması anlaşılır bir durum. Ancak dünyada iki dil konuşan aileler, nüfusun yarısından fazlasını kaplıyor. Ayrıca bu özellik sayesinde Google Asistan, Amazon Alexa ve Apple Siri gibi diğer asistanların bir adım önüne geçecek gibi duruyor.

Google dilleri birbirinden ayırmak için LangID adında bir uygulamayı 2013 yılında geliştirmeye başladı. Meyvelerini şimdilerde veren bu uygulama sayesinde, 2000 kadar çift dili birbirinden ayrılabiliyor.

Bu yeni özellik önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak. Kendi dilinizin yanında ikinci bir dili ekleyerek kullanmaya başlamak mümkün. Google bu özelliğin en çok talep edilen özelliklerden biri olduğunu söylüyor ve üçüncü bir dili de eklemek için çalışmaların devam ettiğini de ekliyor.