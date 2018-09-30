Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
99957
ALTIN
231.851
DOLAR
6.0811
STERLİN
7.8343
EURO
7.0621
Bu 5 Besin Kalbi Genç Tutuyor
Bu 5 Besin Kalbi Genç...
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi Gereken 5 Hijyen Konusu
Cinsel Sağlık için Dikkat Edilmesi...
Bunları yerken dikkat! Hayati risk taşıyor
Bunları yerken dikkat! Hayati risk...
Whatsapp'ın kurucusunda şok itiraf: Pişmanım!
Whatsapp'ın kurucusundan şok itiraf
Uçan otomobil satışa çıkıyor
Uçan otomobil satışa çıkıyor

Google davalara doymuyor!

Belçika Savunma Bakanlığı Google'a dava açacağını duyurdu

30 Eylül 2018 Pazar 16:27
Google davalara doymuyor!

Belçika Savunma Bakanlığı, uygulamalarında, ülkedeki askeri alanlara karartma uygulamayarak güvenlik zaafiyeti oluşturduğu gerekçesiyle Google'a dava açacağını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve GoogleEarth uygulamalarında karartılmasını talep etti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fiji'de şiddetli deprem
Fiji'de şiddetli deprem
İki Fransız asker ölü bulundu
İki Fransız asker ölü bulundu
Dev projeyi başlattı
Dev projeyi başlattı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim