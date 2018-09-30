Google davalara doymuyor!

Belçika Savunma Bakanlığı, uygulamalarında, ülkedeki askeri alanlara karartma uygulamayarak güvenlik zaafiyeti oluşturduğu gerekçesiyle Google'a dava açacağını duyurdu.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Google'a ülkede bulunan bazı askeri alanlara karartma uygulamadığı gerekçesiyle dava açılacağını bildirdi.

Belçika hükümeti, Savunma Bakanlığı, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahı, Limburg'da bulunan Kleine-Brogel hava üssü, Doel ve Tihange nükleer santrallerinin konumlarının Google Haritalar ve GoogleEarth uygulamalarında karartılmasını talep etti.