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Google, Trump'ın izinde: Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' yaptı

Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasına uymak için internet devleri birbiriyle yarıştı.

07 Aralık 2017 Perşembe 17:36
Google, Trump'ın izinde: Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' yaptı
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Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanımasına uymak için internet devleri birbiriyle yarıştı. Amerikan Google, Kudüs araması yapıldığında 'İsrail'in başkenti' sonucu veriyor, Google Haritalar uygulamasında Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak gösteriyor.

ABD, Başkan Donald Trump'ın kararıyla Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıyan ilk ülke olurken internet devleri buna uymak için adeta birbiriyle yarıştı. Trump açıklama yapar yapmaz ünlü Amerikan arama motoru Google'a ait Google Haritalar uygulamasında Tel Aviv'in yerine Kudüs 'İsrail'in başkenti' olarak gösterilmeye başlandı. Google'da Kudüs araması yapıldığında da 'İsrail'in başkenti' sonucu veriliyor.

YANDEX, WIKIPEDIA…

Google'a alternatif olarak sunulan Yandex'in de hem arama hem de harita uygulamalarında aynı işlemi yapması gözlerden kaçmadı. İnternet ansiklopedisi Wikipedia, İsrail maddesinde Kudüs'ten 'iddia edilen başkent' diye söz etse de tanıtım kutusunda başkent olarak Kudüs'ü vermeye koyuldu.

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