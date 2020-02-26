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'Google ve Microsoft, Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor'

Japonya'nın önemli gazetelerinden Nikkei, Google ve Microsoft'un, koronavirüs nedeniyle Çin'deki üretim merkezlerini, Güneydoğu Asya'ya naklettiğini açıkladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 20:52
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'Google ve Microsoft, Çin'deki üretimlerini Güneydoğu Asya'ya taşıyor'

Japonya'nın ulusal gazetesi Nikkie, ABD merkezli Google ve Microsoft'un, koronavirüsün (Covid-19) yayılmaya devam etmesi nedeniyle, Çin'deki üretimlerini, Güneydoğu Asya'daki ülkelere kaydırdığını bildirdi.

Habere göre Google en yeni akıllı telefonunu Pixel 4A'nın üretimine Nisan’da, ilerleyen aylarda da Pixel 5'in üretimine kuzey Vietnam’da başlamayı planlıyor.

Ayrıca, Microsoft da Vietnam'daki bazı dizüstü ve masaüstü bilgisayarlarını Vietnam’da üretmeye başlayacak. Geçen sene, birçok teknoloji şirketi, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin artması ve anlaşmazlıktan kaynaklanan tarifeler nedeniyle ürünlerinin üretimi için başka ülkeleri düşünmeye başlamıştı.

Anahtar Kelimeler:
JaponyaKoronavirüsCorona VirüsMicrosoftÇinGoogle
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