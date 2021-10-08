Google’dan oyuncu keşfeden taraftar, futbol takımının scout ekibinde işe alındı

12 yaşındayken El Salvador’dan ABD’ye göç eden bir ailenin çocuğu Hugo Alvarado (36), ülkesinin uluslararası turnuvalardaki başarısızlığından bıktığı için 10 yılı aşkın süredir ‘Google’dan oyuncu arıyordu. Son olarak 1982’de Dünya Kupası’na katılma şansı elde eden Orta Amerika ülkesinin takımının kalitesini artırmayı amaçlayan Alvarado’nun gönüllü olarak yaptığı bu iş profesyonel, tam zamanlı bir işe dönüştü.

BBC’ye konuşan Alvarado şunları söyledi: “İlk başladığımda, ‘annesi El Salvadorlu olan futbolcu’ gibi anahtar kelimelerle arama yapıyordum. Hispanik, Latin ifadelerini gördüğüm fotolara, haberlere tıklıyordum. Bazen anne-babalarına bazen de sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşıyordum. En büyük keşiflerimden biri Almanya’daki 1860 Münih takımında oynayan Steve Purdy oldu. El Salvadorlu olduğuna dair işaret yoktu aslında. Bir süre sonra öğrendim. Facebook’tan iletişim kurdum. “

Liginde sadece 12 takım olan El Salvador’da ‘yetenekli oyuncu bulmak için havuzun küçük olduğunu’ belirten Alvarado, o nedenle başka ülkelere göç etmiş, orada yetişmiş oyuncuların izini sürmenin önemini anlattı.

“Başka sistemlerde yetişen oyuncular bulmanın bize katkısı olacağını düşündüm” diyen Alvarado’nun keşfettiği sekiz oyuncu El Salvador’un futbol takımında oynuyor.