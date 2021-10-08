Künye
Kıbrıs 31
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Takı takmak yerine takı çaldı
Takı takmak yerine takıları çaldı
İnsan Kaçakçılığı! Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
Mültecileri Güney Kıbrıs'a Geçirmeye Çalıştı
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
AdaPass skandalında bir tutuklu daha!
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Sekreter kadın paraları hesabına yatırdı
Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
Arabanın camını kırıp hırsızlı yaptı
banner107
Flaş Haber
Deprem uyarısı!
Kapat

Google’dan oyuncu keşfeden taraftar, futbol takımının scout ekibinde işe alındı

Yıllardır ülkesi El Salvador’un futbol takımı için internet üzerinden oyuncu arayan taraftar, scout ekibinde işe başladı.

08 Ekim 2021 Cuma 15:43
43 Okunma
Google’dan oyuncu keşfeden taraftar, futbol takımının scout ekibinde işe alındı
banner108

12 yaşındayken El Salvador’dan ABD’ye göç eden bir ailenin çocuğu Hugo Alvarado (36), ülkesinin uluslararası turnuvalardaki başarısızlığından bıktığı için 10 yılı aşkın süredir ‘Google’dan oyuncu arıyordu. Son olarak 1982’de Dünya Kupası’na katılma şansı elde eden Orta Amerika ülkesinin takımının kalitesini artırmayı amaçlayan Alvarado’nun gönüllü olarak yaptığı bu iş profesyonel, tam zamanlı bir işe dönüştü.

BBC’ye konuşan Alvarado şunları söyledi: “İlk başladığımda, ‘annesi El Salvadorlu olan futbolcu’ gibi anahtar kelimelerle arama yapıyordum. Hispanik, Latin ifadelerini gördüğüm fotolara, haberlere tıklıyordum. Bazen anne-babalarına bazen de sosyal medya aracılığıyla kendilerine ulaşıyordum. En büyük keşiflerimden biri Almanya’daki 1860 Münih takımında oynayan Steve Purdy oldu. El Salvadorlu olduğuna dair işaret yoktu aslında. Bir süre sonra öğrendim. Facebook’tan iletişim kurdum. “

Liginde sadece 12 takım olan El Salvador’da ‘yetenekli oyuncu bulmak için havuzun küçük olduğunu’ belirten Alvarado, o nedenle başka ülkelere göç etmiş, orada yetişmiş oyuncuların izini sürmenin önemini anlattı.

“Başka sistemlerde yetişen oyuncular bulmanın bize katkısı olacağını düşündüm” diyen Alvarado’nun keşfettiği sekiz oyuncu El Salvador’un futbol takımında oynuyor.

Anahtar Kelimeler:
El Salvador
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yellen: "Tarihi bir vergi anlaşmasının eşiğindeyiz"
Yellen: "Tarihi bir vergi anlaşmasının eşiğindeyiz"
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Afganistan'da camiye bombalı saldırı
Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti
Aşı karşıtı adam Facebook'ta canlı yayın yaptıktan sonra hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim