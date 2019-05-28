Gören bir daha bakıyor… Rekor üstüne rekor kırıyor

Steve Biro adlı fotoğrafçı Kanada’da çektiği Bruce adlı kel kartalın görüntüsünü Facebook’ta fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin bulunduğu gruplarda paylaşmıştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre; avcı kuşun objektife attığı “delici bakışlar” fotoğrafın internette viral olmasına yol açtı.

Biro o gün bu kuşun yüzlerce fotoğrafını çektiğini söylüyor:

“Bu karede müthiş görünüyor, iki kanadı da suya değiyor.

“Bu fotoğraf bana diğerlerinden daha özel geldi. Fakat yine de diğer insanların nasıl tepki vereceğini kestiremiyordum.”

Fotoğraf önce sosyal paylaşım sitesi Reddit’in ön sayfasında, ardından da basın kuruluşları tarafından yayımlandı.

Biro, Ontario’da bulunan kuş rehabilitasyon ve araştırma merkezinde bulunan kartalın fotoğrafçılara alışkın olduğunu fakat o sırada huzursuzlandığını söylüyor:

“Tünediğim yerden beni uzaklaştırmaya çalışıyordu. Üzerimden uçarken kanatlarının rüzgarını hissettim. Etrafımdakiler o anda nefeslerini tuttu. Çok heyecanlı bir andı.”

Biro, oturduğu kayadan kalktıktan hemen sonra kartalın gelerek o kayaya konduğunu aktarıyor.

10 yıldır hobi olarak fotoğrafçılık yapan Biro manzara, doğa ve kent fotoğraflarıyla ilgilense de en çok kuş fotoğrafı çekmeyi sevdiğini anlatıyor.

Biro fotoğrafçılığın çevresindeki dünyayı bir çocuk gibi görmeye zorladığını söylüyor.

Kel kartallar Kuzey Amerika’da yaygın bir kuş türü.

ABD’de ulusal amblemlerde yer alıyor ve ülkenin yarısından fazlasında görülebiliyor. Kanada’da ise en sık British Columbia bölgesinde yaşıyorlar.