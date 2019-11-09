Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

Görenler gözlerine inanamadı! İnsan suratlı balık...

Çin'in güneybatısında Yunnan eyaletinin başkenti Kunming'de bulunan bir gölde tuhaf bir balığın görüntülendiği öne sürüldü.

09 Kasım 2019 Cumartesi 17:17
Görenler gözlerine inanamadı! İnsan suratlı balık...

Balığın insan suratına benzer bir yüze sahip olduğu iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, sazan balığı olduğu ifade edilen canlı başını suyun üzerine çıkarırken görülüyor.

Balığın kafasında gözleri andıran iki siyah benek, buruna benzeyen iki dikey çizgi ve insan ağzına benzer bir yatay hat dikkat çekiyor.

Çin’in Twitter’ı olarak anılan mikroblog sitesi Weibo’da yayınlanan video, sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşürdü.

Örneğin bir kullanıcı, “Bu korkutucu” yazarken, bir diğeri de “Onu yemeye kim cüret edebilir ki” yorumunda bulundu.

Balığın insan suratına benzer bir yüze sahip olduğu iddia edildi. Balığın insan suratına benzer bir yüze sahip olduğu iddia edildi.
banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bulbul Kasırgası için alarma geçildi
Bulbul Kasırgası için alarma geçildi
Son halini görenler inanamadı… Arkadaşları bile onu tanıyamıyor!
Son halini görenler inanamadı… Arkadaşları bile onu tanıyamıyor!
Rusya’dan İdlib’de çadır kampına saldırı
Rusya’dan İdlib’de çadır kampına saldırı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim