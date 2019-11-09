Görenler gözlerine inanamadı! İnsan suratlı balık...

Balığın insan suratına benzer bir yüze sahip olduğu iddia edildi.

İngiliz The Sun gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, sazan balığı olduğu ifade edilen canlı başını suyun üzerine çıkarırken görülüyor.

Balığın kafasında gözleri andıran iki siyah benek, buruna benzeyen iki dikey çizgi ve insan ağzına benzer bir yatay hat dikkat çekiyor.

Çin’in Twitter’ı olarak anılan mikroblog sitesi Weibo’da yayınlanan video, sosyal medya kullanıcılarını da hayrete düşürdü.

Örneğin bir kullanıcı, “Bu korkutucu” yazarken, bir diğeri de “Onu yemeye kim cüret edebilir ki” yorumunda bulundu.

Balığın insan suratına benzer bir yüze sahip olduğu iddia edildi. Balığın insan suratına benzer bir yüze sahip olduğu iddia edildi.