Görevdeyken anne olan 2'nci başbakan olacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, anne olacağını duyurdu.

Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisinin dışarıdan desteklediği Önce Yeni Zelanda Partisi ile Ekim 2017'de koalisyon hükümetinin başbakanlığını üstlenen Ardern, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı.

Haziranda doğmasını beklediği ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten 37 yaşındaki Ardern, "Başbakan ve anne olacağım." ifadelerini paylaştı.

Ardern, hamileliğini "güzel bir sürpriz" olarak nitelendirirken paylaşımında "Clarke ve ben haziran ayında iki şapka giyen birçok anne babaya katılacağımız için heyecan duyuyoruz." sözlerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından Auckland'daki evinin önünde gazetecilere açıklamada bulunan Ardern, hamilikte sabah bulantılarının bu kadar kötü olacağını tahmin etmediğini belirterek, "Kendimi iyi hissetmediğimi söyleyebilirim." dedi.

Açıklama esnasında Ardern'in erkek arkadaşı Clarke Gayford da bebeğe evde kendisinin bakacağını ve bu rolü dört gözle beklediğini söyledi. Gayford, "Beni neyin beklediğini görmek için sabırsızlanıyorum, oldukça heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Görevi sırasında seyahatlerini Gayford ile birlikte yapacağını dile getiren Ardern, doğumun ardından altı haftalık dönemde başbakanlık görevini Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Winston Peters'in yürüteceğini kaydetti.

Ardern, 2007'de suikasta kurban giden Pakistan Başbakanı Benazir Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olacak.