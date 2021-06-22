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Görme engelliler için navigasyonlu ayakkabı üretildi

Japon mühendisler, görme engelli bireylerin ihtiyaçlarına cevap vermek üzere navigasyonlu ayakkabı geliştirdi. Akıllı telefona yüklenen bir uygulamayla çalışan sistem, ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konumu tarif ediyor.

22 Haziran 2021 Salı 16:41
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Görme engelliler için navigasyonlu ayakkabı üretildi

Dünyaca ünlü Japon otomotiv devi Honda, kendi desteğiyle kurulan Ashirase adlı şirketle birlikte navigasyonlu ayakkabı geliştirdi.

Ayakkabının içine konulan bir iskelet sisteminden ve iki adet sensörden oluşan bu sisteme de Ashirase adı verildi.

Akıllı telefon uygulamasıyla koordine olarak çalışan sensörler ayak üzerine uygulanan farklı yoğunluk ve yöndeki titreşimlerle konumu tarif ediyor.

Şirket, yolda yürürken herhangi bir mobil cihaza bakamayan ya da sesli komutları duyamayan kişilerin de kullanabileceği sistemin gelecek yıl piyasaya sürülmesinin beklendiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Navigasyonlu Ayakkabı
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