Görüntüler korkunç! Oluşan çatlak kilometrelerce uzanıyor

Neredeyse tamamı kar ve buzla kaplı olan Antarktika’daki buzul erimeleri korkutucu bir hale geldi.

2019 yılında başlatılan bir çalışmayla izlemeye alınan Pine Adası Buzulu’ndan kopan parçalar ve oluşan çatlaklar küresel ısınmanın boyutlarını gözler önüne serdi.

Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlanan görüntülerde 2019’un sonuna doğru kopan büyük buz parçalarının okyanusa doğru yöneldiği ve kopmanın yaşandığı bölgede çok daha büyük bir çatlağın oluştuğu görüldü.

Sıcak okyanus akıntılarının buzulun altını ısıttığını belirten uzmanlar oluşan çatlağın gelecekte kopmaya dönüşerek devam edeceğini ön görüyor.