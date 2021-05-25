Görüntüler tüm dünyada şok etkisi yarattı

Akdeniz'de göçmen tekneleri battı. Umuda yolculuk için teknede ölen çocukların cansız bedenleri sahillere vurdu. Libya'nın Zuwara sahilinde çekilen bu görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Defalarca kez paylaşılan kareler hakkında binlerce yorum yapıldı. Pek çok kullanıcı bu görüntülerin Aylan bebeği hatırlattığı yorumunu yaptı.

İtalyan gazeteci ve Libya uzmanı Nancy Porsia, çocukların cansız bedenlerinin Libya ordusu tarafından toplanıp yakındaki mezarlığa gömüldüğünü açıkladı.

Fotoğrafların viral olması sonrası Birleşmiş Milletler'den de bir açıklama geldi. BM göçmenlik dairesinden bir sözcü, kurbanların Libya'dan ne zaman yola çıktıklarının ve gemilerine ne olduğuna dair net bir bilgi bulunmadığının altını çizdi.

BM göç dairesine göre , sadece bu yıl Orta Akdeniz'de Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken yaklaşık 630 kişi hayatını kaybetti.