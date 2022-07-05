Gövdesinde delikle 14 saat uçtu

1 Temmuz günü Dubai’den uçağa binen ve Avustralya’ya gidecek olan yolcular adeta ölümle burun buruna geldi. Hava geçirdikleri 14 saat boyunca uçaklarının gövdesindeki bir delikle yolculuk eden kişiler deyim yerindeyse ecel terleri döktü.

Emirates’e ait Uçak, Avustralya'ya gitmek için havalandıktan sonra yolcular yüksek bir patlama sesi duydular.

NE OLDUĞUNU ANLAYAMADILAR

Bilmedikleri gerçekse uçağın yan tarafında büyük bir delik açılmış olduğuydu…

Airbus A380 tipi uçaktaki yolcular, Avustralya'ya giderken okyanusun üzerindeyken yüksek bir patlama bildirdiler. Ancak uçak personeli, yolculuğa devam etme kararı aldı ve uçak 14 saat daha havada kalarak varış noktasına ulaştı. Uçaktaki personel Brisbane Havalimanı'ndaki Hava Trafik Kontrolü ile iletişime geçerek kalkışta bir lastiğin patladığından şüphelendiklerini bildirdi.

UÇAK PİSTE İNİNCE ANLADILAR

14 saat sonra piste indiklerinde, acil servisler uçağın sol jetinde gövdenin yan tarafında büyük bir delik bularak adeta şok geçirdi. Deliğin uçağın gövdesindeki kaplama olduğu anlaşıldı. Bu kaplama uçak gövdelerinde aerodinamik nedenlerle bulunur ve pürüzsüz bir yüzey oluşturarak rüzgâr direncini azaltır. Uçak müfettişleri ayrıca burun tertibatında kopuk bir cıvata keşfetti, ancak iki olayın birbiriyle ilişkili olup olmadığı henüz bilinmiyor. Avustralya'da The Courier Mail’e konuşan bir yolcu, "Gürültülü bir patlama oldu ve bunu zeminden de hissettim. Kabin ekibi sakinliğini korudu, Yemek servisini durdurdu ve telefonu açıp kanatları, motorları kontrol etti.” dedi.

KABİN EKİBİ SOĞUKKANLI DAVRANDI

Havayolundan yapılan açıklamaya göre uçak güvenli bir şekilde indi ve hiçbir yolcunun yaralanmadığı veya tahliye edilmediği bildirildi.

Loughborough Üniversitesi İnsan Faktörleri Profesörü Twitter kullanıcısı Andrew Morris, uçuşta olduğunu iddia ederek, "İlk başta kesinlikle korkunçtu ve kabin ekibi ciddi bir şey olabileceğini biliyordu. Hemen kokpitle temasa geçtiler. Kısa bir süre sonra, normal şekilde devam ettiler. Sakin tavırları güven vericiydi, bir felaket yaşamadığımızı biliyorlardı.” sözlerini kullandı.

Uçak dönüş uçuşu için kalkamadı ve inişinden yaklaşık 17 saat sonra hala Brisbane'de pistte bekletiliyor.